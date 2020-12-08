Elektrik kesintisi listesi 9 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Arnavutköy
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 09/12/2020 09:00:00 - 09/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2459., 2460., 2461., 2462., İNÖNÜ sk bölgelerinde 09/12/2020 09:00:00 - 09/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÜNEŞLİ, KANDİLLİ 1, KIZILELMA, KOŞUCU, PINAR 1 sk bölgelerinde 09/12/2020 11:00:00 - 09/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 26., 28., 7., CİCOZ DERESİ, KOCATEPE, PAZAR sk bölgelerinde 09/12/2020 00:01:00 - 09/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah DOÇ. DR. NECİP HABLEMİTOĞLU, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, GÖRGÜLÜ, HOŞSEDA, SONBAHAR sk bölgelerinde 09/12/2020 13:30:00 - 09/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beyoğlu
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah YENİ BOSTAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, KAZIM ORBAY, SADIK ŞENDİL, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah BARUTHANE, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, SAVAŞ, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, EVRENOSZADE, GEDİZ, HİLAL, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, SAVAŞ, SEYMEN, ÇOBANOĞLU sk / YAYLA mah ERDEM, LALA ŞAHİN sk bölgelerinde 09/12/2020 00:00:00 - 09/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU, YAKUT 3 sk bölgelerinde 09/12/2020 10:00:00 - 09/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/12/2020 09:00:00 - 09/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1025., 1029., 1032., 1034., 1040., ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk / MENDERES mah 324., 329., 343., 344., 345., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 358., 359., 360., 377., 384., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 09/12/2020 04:00:00 - 09/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1010., 1012., 1019., 1022., PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 888., 890., 899. sk bölgelerinde 09/12/2020 09:00:00 - 09/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇINAR sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, BAL sk bölgelerinde 09/12/2020 09:00:00 - 09/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Fatih
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, AĞAÇKAKAN, BENLİ İSMAİL, DERVİŞ MEHMET, ESKİ FISTIKLI, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI EVHADDİN, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, KADIN NİNE, KOÇDİBEK, KÜÇÜK EFENDİ, MERDİVENLİ ÇEŞME, SAATÇİ ÇIKMAZI, SAKA, İDARE ÇIKMAZI, İSKENDER ÇELEBİ CAMİİ sk / YEDİKULE mah YEDİKULE BUCAKBAŞI, YEDİKULE İSTASYONU sk bölgelerinde 09/12/2020 02:00:00 - 09/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa
İSTANBUL,SULTANGAZİ İLÇESİ,ZÜBEYDE HANIM MAH., SULTANGAZİ BELEDİYESİ MESİRE ALANI bölgelerinde 09/12/2020 14:00:00 - 09/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, DİCLE, ENİS, FIRAT, FIRIN, HATIRA, KARTOPU, SİNEM, TAYFUN, TEPE sk bölgelerinde 09/12/2020 10:00:00 - 09/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, ERDİR, GONCA, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 09/12/2020 09:00:00 - 09/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, KAYNARCA, LEYLAKLAR, YASEMİN, ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk bölgelerinde 09/12/2020 09:00:00 - 09/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 09/12/2020 09:30:00 - 09/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 09/12/2020 09:00:00 - 09/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Zeytinburnu
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 332., FATİH ŞEHİTLERİ, LİTROS YOLU sk bölgelerinde 09/12/2020 10:00:00 - 09/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.