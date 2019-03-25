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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım ormanı yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçtaki alevler, diğer ağaçlara da sıçradı. Çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saat sonra kontrol altına alınırken, 8 hektar orman alanı kül oldu.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçtaki alevler, diğer ağaçlara da sıçradı. Çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saat sonra kontrol altına alınırken, 8 hektar orman alanı kül oldu.

Sütçüler'e bağlı Kesme köyü Kestane Beli Mevkisi'ndeki ormanlık alanda saat 04.30 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçtan çıkan alevler, diğer ağaçlara da sıçradı. Hızla büyüyen yangına, Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınamayınca Isparta, Burdur, Eğirdir ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri takviye olarak gönderildi. Yangın, yaklaşık 4,5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası 8 hektar orman alanı tamamen yandı.

Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Abdülkadir Taşer, fırtına dolayısıyla ağacın elektrik tellerinin üzerine devrildiğini ve tellerin birleşmesinden sonra çıkan kıvılcımla yangının meydana geldiğini söyledi.

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