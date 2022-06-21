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Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte AYDEAŞ - BEDAŞ 21 Haziran elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

21.06.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Haziran 2022 Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 21 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte AYDEAŞ - BEDAŞ 21 Haziran elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte AYDEAŞ - BEDAŞ 21 Haziran elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 21 Haziran Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 21 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

20 HAZİRAN PAZARTESİ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

20 Haziran Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

21 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

21 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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