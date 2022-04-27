Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 27 Nisan 2022 Çarşamba

Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Nisan 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü yapılacak kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile 27 Nisan 2022 Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 16465574

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKDEMİR, AYANOĞLU, AZİM, BORAN, BURÇ, COŞKU, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARA ÜZÜM, KATİP, KORULUK, NUSRET ARMAN, OKUTAN, OTAĞ, SÖĞÜTÖZÜ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 27/04/2022 00:00:00 - 27/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 16471316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BAŞAK, BEREKET, BESTE, BUKLE, ESEN, GAFFAR OKKAN, GÜN, HAYAT, OKUL YOLU, ONUR, PAZAR, PETROL, SAĞLIK, SERVİS, TEPE, VATAN, YILDIZ, YOLUÇ, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 27/04/2022 08:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466308

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞDAŞ, GÖKKUŞAĞI, KAZIM KARABEKİR, KOCADERE, PEHLİVAN sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622950

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KÖROĞLU sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 16851687

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BOSNA sk / MAHMUTBEY mah 2479., 2480., 2481., 2482., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 27/04/2022 08:00:00 - 27/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16898316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16792755

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16797857

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 27/04/2022 12:30:00 - 27/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 16851621

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16863317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DR.SÜREYYA, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KÜLTÜR, RESSAM HALİM, SAKARYA 2 sk bölgelerinde 27/04/2022 12:00:00 - 27/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 16622326

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15524322

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah SİPAHİOĞLU, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 27/04/2022 23:30:00 - 28/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 15533524

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk bölgelerinde 27/04/2022 00:00:00 - 27/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466073

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341431

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, MUSTAFA İZZET EFENDİ, VARNALI sk / LEVAZIM mah IŞIK, KARACA, KORU, ÇAYIR sk / MECİDİYE mah AMBARLIDERE YOLU, BÜYÜKKUYU, DEFNE ÇIKMAZI, IŞIK, MUHTAR, VARNALI, ÇEVİRMECİ sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, AYAYDIN, CUDİEFENDİ, DEREBOYU, KIVANÇ sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16851602

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533580

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ARNAVUTKÖY DERE, BAKKAL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, FRANCALACI, KİREÇHANE ÇIKMAZI, SATIŞMEYDANI, SEBZECİ BAYRAM, SUCUBAHÇESİ, TAYYARECİ SUPHİ sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16851608

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533522

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -ORTAKÖY mah sk bölgelerinde 27/04/2022 13:00:00 - 27/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 16171375

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, FUAR sk bölgelerinde 27/04/2022 12:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 16466293

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKARCA, AKTAŞ, ASU, BAHÇIVAN, BAŞAR 1, CİHAN 1, ESİN 1, KUŞAK, MEHMET AKİF ERSOY, MENEKŞE 1, NİSA 1, SÜMBÜL 5, İZCİ 1 sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466297

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKYURT, KUŞKONMAZ 1, MEHMET AKİF ERSOY, MENEKŞE 1, ZÜMRÜT 4 sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 16623031

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 1658., 2.YOL, 3.YOL, 4.YOL, 5.YOL, 6.YOL, 7.YOL, 8.YOL, ISISO sk bölgelerinde 27/04/2022 00:00:00 - 27/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622960

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GAZİ sk bölgelerinde 27/04/2022 02:00:00 - 27/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466121

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GAZİ sk bölgelerinde 27/04/2022 04:00:00 - 27/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466299

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SEZAİ KARAKOÇ sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466289

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466291

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3073. sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16168731

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2646., GENÇ OSMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466309

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 539., 564. sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 15486363

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 27/04/2022 00:01:00 - 27/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16623013

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15460054

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16679316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16623018

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah KARADENİZ sk / SİLAHTARAĞA mah 1.YENİ ÇIKMAZI, 5.CAMİİ, KARADENİZ, MERCAN YOKUŞU, MUHSİN YAZICIOĞLU, SİLAHTARAĞA, UĞUR sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466300

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ÇIRÇIR mah sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 15459975

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, HİKAYECİ, KADRİBEY, KAZGANİSADİ CAMİİ, KAZGANİSADİ ÇIKMAZI, MOLLA GÜRANİ, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SARI MUSA, SEFAİ EFENDİ, SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI, SEFAİ EFENDİ ARALIĞI, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TANBURİ CEMİLBEY, TOMRUKÇU, TURGUT ÖZAL MİLLET, YEKTA EFENDİ, YUSUFPAŞA ÇIKMAZI, İMAM MESUT, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16627316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk / CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 16466225

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 27/04/2022 08:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466223

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 27/04/2022 08:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466226

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk / HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 27/04/2022 08:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 16791883

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah ESKİ MEZARLIK, MASLAK AYAZAĞA sk bölgelerinde 27/04/2022 02:00:00 - 27/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16833316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ARKADAŞ, RÜZGARGÜLÜ, ÖZ MUTLU sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622389

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, TOPUZLU BENT, İNÖNÜ sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ASMA, HUNCA, KORULUK, SUYOLU, YUKARI DERE sk bölgelerinde 27/04/2022 12:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16838316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk bölgelerinde 27/04/2022 13:00:00 - 27/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 16623046

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16623032

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, MEHMET SİLİVRİLİ, TOKTAŞ sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 17624001

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MUZAFFER sk / ORTAKÖY mah SEZER sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, BAŞKUMANDAN, ERGÜN, HACI YILMAZ, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, METİN, MUHTEREM, MUKADDES, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 27/04/2022 09:30:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16623057

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKTAŞ, ALKAN, ECE, GEÇİT, HAMDİ COŞKUN, HÜLYA, MEHMET SİLİVRİLİ, SALKIM, TAŞ, TOKTAŞ, İHLAS, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 27/04/2022 13:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 16869316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah LALE 1, YENİ YOL sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16254792

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HİDAYET, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, ÇİMEN sk / HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, HALASKARGAZİ, ITIR, KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk / MEŞRUTİYET mah RUMELİ sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 16622334

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 27/04/2022 09:30:00 - 27/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 NİSAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

27 NİSAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

