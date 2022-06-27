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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama! 27 Haziran 2022 Pazartesi

27.06.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve 27 Haziran 2022 Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi "27 Haziran elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama! 27 Haziran 2022 Pazartesi

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 27 Haziran 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektrik kesintisi olacak ilçeler hakkında açıklama yapıldı. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Haziran 2022 Pazartesi AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

27 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

27 Haziran Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

27 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

27 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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