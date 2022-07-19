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  4. Elektrikler ne zaman gelir? 19 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Elektrikler ne zaman gelir? 19 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

19.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşayan ilçeler listesi, İstanbul'un iki yakasında yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Elektrik kesintisi yaşayan birçok vatandaş "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki hangi ilçelerde elektrik kesintisi var? Elektrikler ne zaman gelir? İşte yanıtı...

Elektrikler ne zaman gelir? 19 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu 19 Temmuz Salı itibariyle internette aratılmaya devam etmekte. Elektrik kesintisi sorunu ile karşı karşıya kalan birçok vatandaş AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşayan ilçelerin listesini ve elektriklerin geleceği saatler araştırıyor. Peki elektrikler ne zaman gelir? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler...

AYEDAŞ-BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY
NO: 24475794

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah
GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR sk bölgelerinde 19/07/2022 00:01:00 - 19/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı
TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24475799

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ÇELEBİ sk bölgelerinde 19/07/2022 02:00:00 - 19/07/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24167316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN,
DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ,
OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA
ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 19/07/2022 09:00:00 - 19/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24443335

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR,
AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, CANSOY, DEMİRCİ, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FECİR, KADIOĞLU, KARAMAN,
MÜDEBBİR, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, SEFER, TAHTAKALE, TOROS, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce
MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk bölgelerinde 19/07/2022 10:00:00 - 19/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici
Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24170316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT,
LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN,
AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN,
FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU
MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde
19/07/2022 13:01:00 - 19/07/2022 15:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR
NO: 24042750

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, TALİMHANE, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 14/07/2022 09:00:00 - 14/07/2022 12:00:00 saatleri arasında
Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24106519

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SAVAŞ,
SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk bölgelerinde 19/07/2022 09:00:00 - 19/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm
Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24127321

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah NAMIK KEMAL, PINAR sk bölgelerinde 19/07/2022 13:00:00 - 19/07/2022 16:00:00 saatleri arasında
Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR
NO: 24074272

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 756., 759., 761., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 777., 781., 794., FATİH sk // ESENLER
ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 223., 228., 229., 230., 231., 244., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 19/07/2022 00:01:00 - 19/07/2022 01:00:00
saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24074292

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652.,
653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR,
ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 19/07/2022 00:01:00 - 19/07/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi
ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24074289

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 756., 759., 761., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 777., 781., 794., FATİH sk // ESENLER ilce
MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 223., 228., 229., 230., 231., 244., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 19/07/2022 00:01:00 - 19/07/2022 04:00:00
saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24074291

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653.,
654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR,
ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 19/07/2022 03:00:00 - 19/07/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı
TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24074290

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 756., 759., 761., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 777., 781., 794.,
FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 223., 228., 229., 230., 231., 244., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde
19/07/2022 05:00:00 - 19/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bedaş elektrik kesintisi sorgulama; https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

Ayedaş elektrik kesintisi sorgulama; https://www.ayedas.com.tr/

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