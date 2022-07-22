HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikler ne zaman gelir? AYEDAŞ-BEDAŞ 22 Temmuz 2022 elektrik kesintisi açıklaması!

Elektrikler ne zaman gelir? AYEDAŞ-BEDAŞ 22 Temmuz 2022 elektrik kesintisi açıklaması!

22.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un iki yakasında yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisi bilgisini araştırıyor. AYEDAŞ-BEDAŞ 22 Temmuz 2022 Cuma günü elektrik kesintisi yaşayacak ilçeleri paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelir? İşte AYEDAŞ-BEDAŞ 22 Temmuz 2022 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelir? AYEDAŞ-BEDAŞ 22 Temmuz 2022 elektrik kesintisi açıklaması!

İstanbul'da elekteikler ne zaman gelecek? sorusu 22 Temmuz Cuma günü en çok aranan soru oldu. AYEDAŞ-BEDAŞ 22 Temmuz 2022 Cuma günü elektrik kesintisi yaşayacak ilçeleri internet sitesinde duyurdu. Peki elektrikler ne zaman gelecek? 22 Temmuz 2022 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi bigileri...

22 TEMMUZ CUMA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

22 Temmuz Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

22 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

22 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da feci olay! Freni boşalan vinç, önce yayalara sonra araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralıÇorum'da feci olay! Freni boşalan vinç, önce yayalara sonra araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'
Tüm Türkiye'yi sarsan olayda şok itiraf! Fotoğrafta tüyler ürperten detayTüm Türkiye'yi sarsan olayda şok itiraf! Fotoğrafta tüyler ürperten detay
Anahtar Kelimeler:
ayedaş elektrik kesintisi bedaş arıza bedaş elektrik kesintisi elektrik kesintisi istanbul ayedaş arıza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

ABD duyurdu: O yatta bulduk! Paha biçilemiyor, dünyadaki son örneklerden

ABD duyurdu: O yatta bulduk! Paha biçilemiyor, dünyadaki son örneklerden

3 yaşlı kadının feci sonu! Karşıya geçerken...

3 yaşlı kadının feci sonu! Karşıya geçerken...

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

İlginizi Çekebilir

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.