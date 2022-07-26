HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikler ne zaman gelir? AYEDAŞ - BEDAŞ 26 Temmuz 2022 elektrik kesintisi açıklaması!

Elektrikler ne zaman gelir? AYEDAŞ - BEDAŞ 26 Temmuz 2022 elektrik kesintisi açıklaması!

26.07.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un iki yakasında yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisi bilgisini sorguluyor. AYEDAŞ - BEDAŞ 26 Temmuz 2022 Salı günü elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak olan ilçelerin listesini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelir? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ 22 Temmuz 2022 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelir? AYEDAŞ - BEDAŞ 26 Temmuz 2022 elektrik kesintisi açıklaması!

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusu 26 Temmuz 2022 Salı günü en çok aratılan sorulardan biri oldu. AYEDAŞ - BEDAŞ 26 Temmuz Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri internet sitesinde paylaştı. Peki elektrikler ne zaman gelir? 26 Temmuz 2022 Salı günü AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi bilgileri...

26 TEMMUZ SALI HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

26 Temmuz Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

26 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

26 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığıÇöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı
Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!
Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!
Anahtar Kelimeler:
ayedaş elektrik kesintisi bedaş arıza bedaş elektrik kesintisi elektrik kesintileri elektrik kesintisi istanbul ayedaş arıza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Ülke panikte! Seri katil geri dönüyor

Ülke panikte! Seri katil geri dönüyor

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.