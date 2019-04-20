Elektrikli otomobil tutkunları buluştu

İSTANBUL (AA) - Tesla, Toyota, Jaguar, BMW, Renault ve Lexus gibi otomotiv markaları elektrikli ve hibrid modelleriyle Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) öncülüğünde düzenlenen Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası etkinliğine katıldı. Göktürk’te düzenlenen Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası, otomotiv tutkunlarını ve otomotiv sektörü paydaşlarını bir araya getirdi. İlk defa 2011 yılında ABD’de kutlanan Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası artık Türkiye’de de kutlanmaya başlandı. TEHAD öncülüğünde başlatılan girişimle tüketicilerin elektrikli ve hibrid araçlar hakkında farkındalığın artırılmasının amaçlandığı açık hava etkinliğinde, otomobil meraklıları ilk defa elektrikli ve hibrid araçları test etme fırsatı buldu. TEHAD tarafından düzenlenen etkinliğe Tesla, Toyota, Jaguar, BMW, Renault, Lexus gibi markalar elektrikli ve hibrid modelleriyle katıldı. Elektrikli ve Hibrid otomobillerin tanıtıldığı, kullanıma ilişkin detayların yanı sıra, karbon emisyonu konusunda çevreci özelliklerinin anlatıldığı etkinliğe, Borusan Otomotiv Pazarlama İletişim Yöneticisi Gamze Şulen, Jaguar Pazarlama İletişim Yöneticisi Dilara Altuncu, Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur ve Otomotiv Gazetecisi Okan Altan katıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Orhan Gencebay'dan sevenlerine mesaj 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü

TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, Türkiye’de 2011 yılında başlayan elektrikli otomobil macerasının, her yıl katlanarak artan bir oranda büyümeye devam ettiğini belirtti. Bayram şu bilgileri verdi: “Dört yıl önce Türkiye’de sadece 3 model ile temsil edilen Elektrikli ve Hibrid araçlar pazarı, 2019 yılına 31 model ile giriş yaptı. Yıl sonunda da gerçekleşecek lansmanlar ile bu pazarın 40 farklı modele yükselmesi bekleniyor. Avrupa’da elektrikli otomobil satışları bir milyon civarında olurken ülkemizde bu rakam yıllık 150 adet civarında gerçekleşiyor. Hibrid motor seçeneğine sahip modellerin satış adeti ise 2018’de 3876 olarak gerçekleşti. Pazar payımız Avrupa’ya göre küçük olsa da ülkemizdeki marka yatırımları kullanıcıları cezbediyor. 2020 yılında ise Elektrikli ve Hibrid otomobil satışının ikiye katlanması bekleniyor. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği olarak biz de artıları fazla olan, daha çevreci, verimli ve ekonomik olan bu araçların ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlamak için 20 Nisan’da başlattığımız bu etkinlikle Nisan ayının 3. haftasını Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası olarak ilan ettik. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da daha etkili bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz.”