Elektrikli Porsche Taycan Türkiye'de!

Porsche Taycan, markanın ilk tam elektrikli otomobili olarak öne çıkıyor. Tesla'nın elektrikli otomobillerine rakip olarak görülen Taycan, yurt dışındaki satış macerasından sonra, uzun bir bekleyişin ardından kendisi için yeni bir durağa daha adım atıyor. O durak, Türkiye.

PORSCHE TAYCAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Porsche Türkiye, Porsche Taycan'ı Türkiye'ye getirdi. Porsche Taycan, ülkemize Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri ile birlikte geldi. Taycan Turbo S modeli ile birlikte 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede çıkabilen elektrikli otomobiller İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'deki yetkili satıcılarda yerlerini almış durumda.

ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN DE ÇALIŞMALAR VAR

Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche Türkiye olarak, 2020 yılının sonuna kadar yaklaşık 6.7 milyon TL yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planladıklarını açıkladı. Eskinazi ayrıca, 2021 yılı başında ise Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu kurmayı planladıklarını belirtti. Eskinazi'nin iddiası ise Porsche Türkiye'nin kendi şarj ağını kuran ilk otomobil markası olacağından yana.

