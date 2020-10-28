HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elektrikli Porsche Taycan Türkiye'de!

Elektrikli Porsche Taycan Türkiye'de!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Porsche Taycan Türkiye'ye geldi. Türkçe isimli, Porsche'un ilk tam elektrikli otomobili Porsche Taycan, Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri ile Türkiye'deki otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Elektrikli Porsche Taycan Türkiye'de!

Porsche Taycan, markanın ilk tam elektrikli otomobili olarak öne çıkıyor. Tesla'nın elektrikli otomobillerine rakip olarak görülen Taycan, yurt dışındaki satış macerasından sonra, uzun bir bekleyişin ardından kendisi için yeni bir durağa daha adım atıyor. O durak, Türkiye.

Porsche Taycan

PORSCHE TAYCAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Porsche Türkiye, Porsche Taycan'ı Türkiye'ye getirdi. Porsche Taycan, ülkemize Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri ile birlikte geldi. Taycan Turbo S modeli ile birlikte 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede çıkabilen elektrikli otomobiller İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'deki yetkili satıcılarda yerlerini almış durumda.

Porsche Taycan-2

ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN DE ÇALIŞMALAR VAR

Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche Türkiye olarak, 2020 yılının sonuna kadar yaklaşık 6.7 milyon TL yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planladıklarını açıkladı. Eskinazi ayrıca, 2021 yılı başında ise Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu kurmayı planladıklarını belirtti. Eskinazi'nin iddiası ise Porsche Türkiye'nin kendi şarj ağını kuran ilk otomobil markası olacağından yana.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
TCL'den Alcatel için Fransız malı değil açıklamasıTCL'den Alcatel için Fransız malı değil açıklaması
Usta fotoğrafçı anılıyorUsta fotoğrafçı anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCL Alcatel için Fransız malı değil açıklaması yaptı
TCL'den Alcatel için Fransız malı değil açıklaması
Facebook Gaming neler sunuyor?
Facebook Gaming neler sunuyor?
Google Apple tarafına servet ödüyor!
Google ünlü firmaya adeta bir servet ödüyor!
One UI 3.1 bir önceki sürümü baltalayabilir
One UI 3.1 bir önceki sürümü baltalayabilir
2.4 GHz çok yakında tarih olabilir
iPhone 12'de şaşırtan sürpriz!
Samsung Display Huawei için ticaret lisansı aldı iddiası!
Huawei için çarpıcı iddia! Harekete mi geçti?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.