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Elektrikli scooterlarda yeni düzenleme Ankara'da devreye girdi!

06.10.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli scooter kullanımı ile ilgili yeni düzenleme Ankara'da devreye girdi. Alınan kararlara göre,15 yaşından küçükler elektrikli scooter kullanamayacak, azami hız 20 kilometre olacak, ferdi kaza ve üçüncü şahıs kaza sigortası yaptırmak zorunlu olacak, park alanları ise Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen noktalara yapılabilecek. 5 bin 169 aracın izne tabi tutulduğu kentte, elektrikli scooter kullanımına 2 hafta içinde başlanabilecek.

Elektrikli scooterlarda yeni düzenleme Ankara'da devreye girdi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni nesil ulaşım araçlarından elektrikli scooter ile ilgili yeni kararları devreye soktu. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda kent genelinde elektrikli scooter kullanımı izne bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına yetki belgesi ve dilekçeleri ile başvuru yapan firmalar arasından yapılan değerlendirme sonucu, 8 ilçenin tamamında, 5 firmaya 5 bin 169 scooter kullanma izni verildi. İki hafta içerisinde scooterların kullanımına başlanabileceği belirtildi.

İlçelere göre scooter dağılımı ise Altındağ'da 332, Çankaya'da 1540, Etimesgut'da 396, Gölbaşı 47, Keçiören'de 1082, Mamak'da 646, Sincan'da 283 ve Yenimahalle'de 843 olarak belirlendi.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KULLANAMAYACAK

Alınan kararla araçların kullanımına ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre scooterları, 15 yaşından küçükler kullanamayacak ve azami hız 20 kilometre olacak. Araçlar sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği alanlara park edilebilecek.

ELEKTRİKLİ SCOOTER AZAMİ HIZ SINIRI 50 KM/S OLAN YOLLARDA KULLANILAMAYACAK

Büyükşehir Belediyesince denetlenecek scooterlarla ilçe sınırlarının dışına çıkılamayacak. Elektrikli scooter, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılmayacak.

KALDIRIMLARDA KULLANILAMAYACAK

Scooterlar, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilecek, kaldırımlarda ise kullanılmayacak.

SİGORTA ZORUNLU HALE GELDİ

İşleticiler, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı, kullanıcılara "Ferdi Kaza" ve "3. Şahıs Kaza Sigortası" yaptıracak.

YOLCULUK SONUNDA FATURA KESİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi de zorunlu olacak.

AA

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Ankara
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