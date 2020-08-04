Elektrikli süpürgeniz bakteri yuvasına dönüşebilir! Süpürgenizi temizlerken...

Elektrik süpürgeleri temiz tutulduğu taktirde uzun ömürlü oluyor. Temizliğine yeterli özen gösterilmediğinde ise adeta bakteri yuvasına dönüşebiliyor. Dolayısıyla elektrik süpürgelerinin temizliğinin aksatılmadan yapılması gerekiyor. İşte sizler için elektrik süpürgesinin nasıl temizlendiği konusunda bazı tüyolar...

TOZ HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ

Elektrik çarpmalarından korunmak için önce süpürgenin fişten çıktığından emin olun. Elektrikli süpürgelerde genelde tozu tutan bir toz haznesi ya da toz torbası bulunur. Bu bölmenin nasıl değiştirileceği ya da boşaltılacağı elektrikli süpürgenizin kullanım kılavuzunda yazar. Kılavuzdan hareketle toz torbası olan bir süpürgeye sahipseniz öncelikle bu torbayı iyice boşaltıp temizleyin. Sonra da kılavuzdaki yönergelere göre yerine yerleştirin. Süpürgenizde toz torbanız yoksa toz haznesini yine kullanma kılavuzundan yardım alarak çıkardıktan sonra iyice temizleyin ve yönergelere göre yerine yerleştirin.

FİLTRELERİN TEMİZLENMESİ

Elektrik süpürgelerinde havayı temizleyen ve tozu, zararlı parçacıkları tutan filtre mevcuttur. Bu filtreler çıkarıldıktan sonra nasıl temizleneceğine dair maddeler kullanma kılavuzunda yer alır. Yıkamak bazı filtrelerin temizlenmesinde zararlı olabileceği için bu tarz işlemlerden önce kullanma kılavuzunuza mutlaka bakın. Eğer kılavuzda yazdığı üzere filtrelerinizi su ile yıkamak bir problem çıkarmayacaksa bir miktar sabun da ekleyerek iyice zararlı partiküllerden arınmasını sağlayın. Elektrik çarpmaları ve bakteri üremesi gibi risklerden dolayı temizlik işleminden sonra filtreleri kesinlikle nemli bırakmayın.