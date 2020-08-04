Elektrikli süpürgeniz bakteri yuvasına dönüşebilir! Süpürgenizi temizlerken...

Elektrik süpürgeleri temiz tutulduğu taktirde uzun ömürlü oluyor. Temizliğine yeterli özen gösterilmediğinde ise adeta bakteri yuvasına dönüşebiliyor. Dolayısıyla elektrik süpürgelerinin temizliğinin aksatılmadan yapılması gerekiyor. İşte sizler için elektrik süpürgesinin nasıl temizlendiği konusunda bazı tüyolar...
TOZ HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ
Elektrik çarpmalarından korunmak için önce süpürgenin fişten çıktığından emin olun. Elektrikli süpürgelerde genelde tozu tutan bir toz haznesi ya da toz torbası bulunur. Bu bölmenin nasıl değiştirileceği ya da boşaltılacağı elektrikli süpürgenizin kullanım kılavuzunda yazar. Kılavuzdan hareketle toz torbası olan bir süpürgeye sahipseniz öncelikle bu torbayı iyice boşaltıp temizleyin. Sonra da kılavuzdaki yönergelere göre yerine yerleştirin. Süpürgenizde toz torbanız yoksa toz haznesini yine kullanma kılavuzundan yardım alarak çıkardıktan sonra iyice temizleyin ve yönergelere göre yerine yerleştirin.
FİLTRELERİN TEMİZLENMESİ
Elektrik süpürgelerinde havayı temizleyen ve tozu, zararlı parçacıkları tutan filtre mevcuttur. Bu filtreler çıkarıldıktan sonra nasıl temizleneceğine dair maddeler kullanma kılavuzunda yer alır. Yıkamak bazı filtrelerin temizlenmesinde zararlı olabileceği için bu tarz işlemlerden önce kullanma kılavuzunuza mutlaka bakın. Eğer kılavuzda yazdığı üzere filtrelerinizi su ile yıkamak bir problem çıkarmayacaksa bir miktar sabun da ekleyerek iyice zararlı partiküllerden arınmasını sağlayın. Elektrik çarpmaları ve bakteri üremesi gibi risklerden dolayı temizlik işleminden sonra filtreleri kesinlikle nemli bırakmayın.
DİĞER ELEKTRİK SÜPÜRGESİ AKSESUARLARININ TEMİZLİĞİ
Elektrik süpürgeleri yukarıda saydığımız parçaların yanı sıra hortum, süpürge borusu ve fırça gibi farklı materyallerden de oluşur. Bunların temizliği konusunda süpürgenin yapısına göre farklı yollar denenir. Eğer süpürgeniz tek parçaysa yalnızca emici başlığı temizleyebilirsiniz. Elektrikli süpürgeniz parçalara kolay ayrılabiliyorsa hepsini teker teker çıkarıp temizleme şansına sahipsiniz. Süpürgenizin tıkanmasına neden olan ve eklem noktalarında takılan pek çok çöp, saç teli gibi maddeleri kolaylıkla bu şekilde temizleyebilirsiniz. Temizlik işlemini bitirdikten sonra elektrik çarpması riskine karşı süpürgeyle direkt temas eden süpürge hortumu ve süpürge borusu gibi malzemelerin nemli olmadığından emin olmanız gerekiyor. Tam olarak kuruduğundan eminseniz güvenle süpürgenize yerleştirebilirsiniz.
EMİCİ BAŞLIKLARIN TEMİZLENMESİ
Süpürgeniz tek parça olan dik modellerden ise emici başlıkların temizlenmesi için yere yatırdıktan sonra ters çevirip temizlemeniz gerekiyor. Fakat bunun dışında yatık bir elektrikli süpürge sahibiyseniz emici başlık süpürge borusundan çıkıyor ve kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Tıkanmaya neden olan cisimlerin temizliğinde bu şekilde zorlanmıyorsunuz. Başlıktaki fırçanın içine sıkışan nesneleri dikkatli olmak kaydıyla bir makas yardımıyla da kesip çıkarabilirsiniz.
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