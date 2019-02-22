Elektronik eşya ve motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Kırıkkale’de çok sayıda elektronik eşya ile motosiklet çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de evlere girip çok sayıda elektronik eşya ile 3 adet motosiklet çalan hırsızların peşine düşen polis, fiziki ve teknik takip sonrasında 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldıkları elektronik eşyalar ve 3 adet motosiklet ile yakalanan E.Ö.H., M.A.M., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi. Buradaki yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.



