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  4. Elektronik sigara likiti şeklinde sıvı esrar! Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Elektronik sigara likiti şeklinde sıvı esrar! Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 23:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla son dönemde, ülkenin her noktasında uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Kapıkule’de, uyuşturucu kaçakçılarının, son gözdesi olarak adlandırılan ve görsel olarak elektronik sigara ve likitine benzetilmeye çalışılan, sıvı esrar maddesi ele geçirildi.

Elektronik sigara likiti şeklinde sıvı esrar! Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları ve koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda, gümrük muhafaza ekiplerinin hedefinde uyuşturucu kaçakçıları vardı.

Son dönemde, uyuşturucu baronlarının gözdesi konumunda olan sıvı esrar maddesi, elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmak istenirken yakalandı.

"SIVI ESRAR ÜRETTİLER, LİKİT SİGARAYA BENZETTİLER"

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısında Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak dedektör köpeklerin de katılımıyla aranan yabancı plakalı bir otomobilde elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmaya çalışılan 109 ml. likit esrar, 7 likit esrar içim makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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