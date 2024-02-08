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Elektronik sigaralar yeni bir hastalık doğurdu: EVALI... İşte ilk olarak 17 yaşındaki bir öğrencide görülen hastalığın belirtileri!

08.02.2024 13:38 | Son Güncelleme:
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Son zamanların en trend ürünlerinden birisi olan elektronik sigaraların yeni bir hastalığa sebebiyet verdiği ortaya çıktı. E-cigarette and Vaping use Associated Lung Injury (EVALI) adı verilen yeni hastalığın ilk olarak 17 yaşındaki ABD'li bir öğrencide görüldüğü açıklandı.

Elektronik sigaralar yeni bir hastalık doğurdu: EVALI... İşte ilk olarak 17 yaşındaki bir öğrencide görülen hastalığın belirtileri!

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Başkanı ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında yaptığı açıklamada, sigaranın dünya genelinde yılda 8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

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Akçay, sigaranın tüm kanserlerin yüzde 30'undan sorumlu olduğuna dikkat çekerek, tütün kullanan her iki kişiden birinin zaman içinde sağlığını kaybettiğine vurgu yaptı. Türkiye'de tütün kullanımının günde 250 kişinin ölümüne neden olduğunu ifade etti.

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AKUT SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Elektronik sigaraların, kanser, zatürre, astım, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarına ek olarak ani akut hasarlara yol açtığını söyleyen Akçay, ısıtılmış tütün ürünlerinin bataryanın patlaması durumunda yanıklara, içindeki yağlı bileşenlerin ise akciğer hasarına neden olduğunu belirtti. Yalnızca elektronik sigara tüketenlerde görülen yeni bir hastalığın tanımlandığını ifade eden Akçay, bu hastalığın adının "EVALI" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. Elektronik sigaranın, kronik yan etkilerinin yanı sıra akut sağlık sorunlarına da sebep olduğunu belirtti.

17 YAŞINDAKİ BİR ÖĞRENCİDE GÖRÜLDÜ

17 yaşındaki bir Amerikalı öğrencide tespit edilen EVALI, akut solunum yetmezliği ile hastaneye başvuran gençte her iki akciğerinde yaygın zatürre saptanmasıyla ortaya çıktı. Detaylı bir öykü alındığında, genç bireyin yakın zamanda elektronik sigara kullandığı anlaşıldı. Birçok başka hastalık elendiğinde, elektronik sigara ile ilişkilendirilen özel bir hastalık olduğu belirlendi ve buna "EVALI" adı verildi.

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BELİRTİLERİ SIRALANDI

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay, elektronik sigara kullanımına bağlı akut akciğer hasarının belirtilerini paylaştı. Son 90 gün içinde elektronik sigara ve türevlerinin kullanılması durumunda, bireyde balgam, öksürük, nefes darlığı, ateş, bulantı, kusma, ishal, kilo kaybı, iştahsızlık semptomlarının yanı sıra akciğer grafisinde zatürre görünümü olduğunda "EVALI" tanısı konulduğunu açıkladı.

Akçay, tedavi sürecinde en kritik adımın tütün maruziyetinin sonlandırılması olduğunu vurgulayarak, elektronik sigara kullanımının devam etmesi durumunda akciğerde kalıcı hasarlar gelişebileceği uyarısında bulundu. Elektronik sigaranın geleneksel sigara kadar zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Akçay, elektronik sigaraların sadece sigarayı bırakma aracı olmadığını, aksine sigara içmenin ve bağımlılık gelişmesinin başka bir kapısı olduğunu vurguladı ve bunun hastalık nedeni olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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