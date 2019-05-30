Elif bebek, nakil sonrası kilo almaya başladı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ATATÜRK Üniversitesi Organ Nakil Merkezi'nde 6 aylıkken karaciğer nakli olan Elif Orhan'ın sağlık durumu, her geçen gün iyiye gidiyor. Taburcu edildiği merkeze anne ve babası tarafından 15 günde bir kontrole getirilen Elif bebek, çalışanların sevgisiyle karşılanıyor. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk, Elif'in sağlık durumunun iyiye gittiğini, kilo almaya başladığını söyledi. Öztürk, Elif bebeğin 15 günde bir olan kontrollerini bir aya çıkardıklarını belirtti.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Kıymet ve Ahmet Orhan çiftinin 8'inci çocuğu Elif, doğum sonrasında sarılık oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne sevkedilen Elif'in doğuştan safra kanalının olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Doç. Dr. Ali İşlek, bebeğe karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk'ün de onayı alındıktan sonra Elif, karaciğer nakli sırasına yazdırıldı. Tedavi altında tutulan Elif bebeğe beklenen karaciğer, Samsun'dan geldi. 3 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesinin bağışladığı organlardan karaciğer, Erzurum'a getirildi ve Elif'e nakledildi. Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibi tarafından yapılan 4 saatlik başarılı bir operasyonla karaciğer nakli gerçekleşen Elif, bir hafta yoğun bakım ünitesinde tutuldu. Daha sonra normal odaya alınan minik bebek, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine geçtiğimiz ay taburcu edilerek evine gönderildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI SEVGİ GÖSTERİYOR

Minik Elif, karaciğer nakli sonrası kontrolleri için hastaneye getirilirken hastane çalışanlarının da sevgi gösterisiyle karşılaşıyor. Hayvancılıkla uğraştığını söyleyen 35 yaşındaki baba Ahmet Orhan da küçük kızının nakil sonrası her geçen gün iyileştiğini belirterek doktorlara teşekkür etti.

ELİF BEBEK KİLO ALMAYA BAŞLADI

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk de ameliyatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçen bebeğin genel durumunun çok iyi olduğunu ve kilo almaya başladığını söyledi. Karaciğer fonksiyonlarının iyi olduğunu ifade eden Öztürk, "Haftalık takipleri önce 15 güne şimdi bir ay olarak düzenledik. Bebeğin genel durumu çok iyi. Bu tür bebeklerde gelişme bozukluğu görülüyor. Elif bebeğin bu sorunu da düzelmeye başladı. Bu durumun uzun süre devam etmesini umut ediyoruz. Bu tarz hastaların uzun süre ilaç kullanması gerekiyor. Bazı durumlarda vücut ilacı tölere edebiliyor. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bebeği takibimiz devam ediyor" dedi.