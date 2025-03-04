Elin ne kadar becerikli?

Bir el becerisi testiyle seni daha yakından tanımak istiyoruz! Elinden her iş gelir mi yoksa pratik zekanın biraz daha gelişmesi mi gerek? 🧐 Cevaplarınla seni el becerisi ustası yapacak ya da gerçeği öğrenmeni sağlayacak.
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