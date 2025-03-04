Elin ne kadar becerikli?

3/8 Bir kek yapmaya karar verdin ama yumurta bitmiş!

Çocuklar için olanlar iyi aslında...

1000 parça altı kesmez beni!

4/8 Bir puzzle alıyorsun, ne kadar parçalı?

Örerim ki ben!

Anneme sorarım, belki o örer.

5/8 Kış geldi, atkı lazım ama yenisi çok pahalı...