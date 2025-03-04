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Elin ne kadar becerikli?

04.03.2025 17:27
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Bir el becerisi testiyle seni daha yakından tanımak istiyoruz! Elinden her iş gelir mi yoksa pratik zekanın biraz daha gelişmesi mi gerek? 🧐 Cevaplarınla seni el becerisi ustası yapacak ya da gerçeği öğrenmeni sağlayacak.

Elin ne kadar becerikli?

Hazırsan, test başlasın!

1/8

Bir dolabını tek başına kurman gerekse...

Bir dolabını tek başına kurman gerekse...
Talimatları okuyup kolayca kurarım!
Biraz uğraşırım ama hallederim.
Tornavidayla kavga ederim...
2/8

Kesilmiş ekmek paketini açarken makas kullanmak yerine elle yırtmayı tercih eder misin?

3/8

Bir kek yapmaya karar verdin ama yumurta bitmiş!

Bir kek yapmaya karar verdin ama yumurta bitmiş!
Komşudan yumurta isterim, klasik.
Hemen alternatif tarif ararım, problem yok!
Kek mi? Ben mi? Geçiniz...
4/8

Bir puzzle alıyorsun, ne kadar parçalı?

1000 parça altı kesmez beni!
500 parça yeter, fazla zorlamayalım.
Çocuklar için olanlar iyi aslında...
5/8

Kış geldi, atkı lazım ama yenisi çok pahalı...

Kış geldi, atkı lazım ama yenisi çok pahalı...
Anneme sorarım, belki o örer.
Mağazaya gidip indirime bakarım.
Örerim ki ben!
6/8

Bir şeyi düzeltirken daha da bozduğun anlar oldu mu?

7/8

Takılarının karıştığını fark ettin!

Takılarının karıştığını fark ettin!
İğne yardımıyla sabırla ayırırım.
En azından birini kurtarsam yeter.
Kim uğraşacak onunla ya?
8/8

Son olarak, el becerisini tek kelimeyle tanımla!

Sanat
Faydalı
Karışık
Anahtar Kelimeler:
zeka tamir Philips Yaşam Kategorisi
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