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Elinde batarya patladı, büyük korku yaşadı: Dumanlar, kısa sürede dükkanı sardı

18.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patladı. Bir anda korku dolu anlar yaşanırken, dükkan sahibi Hasip Başdemir bataryayı dışarı doğru fırlattı. Tezgahın önüne düşen bataryadan çıkan dumanlar, kısa sürede dükkanı sardı. Başdemir, eline aldığı kürekle bataryayı dışarı çıkardı. Yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da telefon bataryası bir kişinin elinde patladı. Sur ilçesinin Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde meydana gelen olayda, Hasip Başdemir'e ait teknik servise gelen müşteri, cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi. Telefonu alan Başdemir'in elinde batarya patladı. Başdemir, bu sırada bataryayı dışarı doğru fırlattı.

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DÜKKAN DUMANLARLA KAPLANDI, DEVREYE KÜREK GİRDİ

Tezgahın önüne düşen bataryadan çıkan dumanlar, kısa sürede dükkanı sardı. Başdemir, eline aldığı kürekle bataryayı dışarı çıkardı.

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Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır cep telefonu batarya telefon
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