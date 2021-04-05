Elinde küre yerine dolar tutan Salvator Mundi NFT olarak satışa çıktı

NFT furyası tüm hızıyla sürüyor. Bu furyaya dünya çapında ünlü isimler katılıyorken, ülkemizden de bazı isimler gerek tweet'lerini gerek çeşitli başka eserlerini NFT olarak satışa sunuyorlar. Değiştirilemez Token anlamına gelen ve bir varlığın dijital karşılığının kanıtı olarak bilinen NFT, son olarak dünya çapında büyük sükse yaratan, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo olarak listelenen ve usta isim Leonardo da Vinci tarafından tamamlanan Salvator Mundi tablosu ile gündeme geldi.

SALVATOR MUNDİ, NFT OLARAK SALVATOR METAVERSİ OLDU

Designboom'un haberine göre, Salvator Mundi'nin ''heyecan verici hikayesini'' anlatan The Last Leonardo kitabının yazarı olan Ben Lewis, (takma adıyla Crypto Leonardo) Leonardo da Vinci'nin ünlü Salvator Mundi tablosunu NFT'ye dönüştürdü ve satışa çıkardı. Fakat NFT'ye dönüştürülen ''Salvator Metaversi'' adlı eser, orijinalinden farklı noktalara sahip. Zira orijinal tabloda elinde bir küre tutan figür, NFT'ye dönüştürülen eserde bir küre değil, dolar banknotları tutuyor.