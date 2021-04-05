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  4. Elinde küre yerine dolar tutan Salvator Mundi NFT olarak satışa çıktı

Elinde küre yerine dolar tutan Salvator Mundi NFT olarak satışa çıktı

05.04.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salvator Mundi tablosu NFT satışa çıkartıldı. Dünyanın en pahalı tablosu olarak bilinen ve Kasım 2017'de satılan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi resminin NFT versiyonunda ise çok ufak bir değişiklik var. Salvator Mundi NFT'si için beklenti ise 450 milyon dolar.

Elinde küre yerine dolar tutan Salvator Mundi NFT olarak satışa çıktı

NFT furyası tüm hızıyla sürüyor. Bu furyaya dünya çapında ünlü isimler katılıyorken, ülkemizden de bazı isimler gerek tweet'lerini gerek çeşitli başka eserlerini NFT olarak satışa sunuyorlar. Değiştirilemez Token anlamına gelen ve bir varlığın dijital karşılığının kanıtı olarak bilinen NFT, son olarak dünya çapında büyük sükse yaratan, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo olarak listelenen ve usta isim Leonardo da Vinci tarafından tamamlanan Salvator Mundi tablosu ile gündeme geldi.

Salvator Mundi NFT'si

SALVATOR MUNDİ, NFT OLARAK SALVATOR METAVERSİ OLDU

Designboom'un haberine göre, Salvator Mundi'nin ''heyecan verici hikayesini'' anlatan The Last Leonardo kitabının yazarı olan Ben Lewis, (takma adıyla Crypto Leonardo) Leonardo da Vinci'nin ünlü Salvator Mundi tablosunu NFT'ye dönüştürdü ve satışa çıkardı. Fakat NFT'ye dönüştürülen ''Salvator Metaversi'' adlı eser, orijinalinden farklı noktalara sahip. Zira orijinal tabloda elinde bir küre tutan figür, NFT'ye dönüştürülen eserde bir küre değil, dolar banknotları tutuyor.

Salvator Mundi NFT satışı

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ELDE EDİLEN GELİR PAYLAŞTIRILACAK

Orijinal Salvator Mundi Kasım 2017’de Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından 450 milyon 300 bin dolara satın alınmıştı. Zaten tablonun bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo olarak unvan kazanmasının nedeni de bu satıştı. Ben Lewis ise NFT eseri için 450 milyon doları (yaklaşık 234,043 Ethereum) hedefliyor. NFT’nin satışından elde edilen gelir, Ben Lewis ile yağlı boya tabloyu 2005’te vergisiyle 1175 dolara satan Hendry Ailesi arasında paylaştırılacak.

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