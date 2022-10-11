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Elindeki çantayla önüne gelene saldırmıştı! Bipolar bozukluk tespit edildi

11.10.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Deniz Ö. (37) isimli kadın, elindeki çantasıyla sokakta önüne gelen saldırmıştı. Dehşete düşüren olayın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Tepki çeken olayın nedeni belli oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılıp hastanede tedaviye alınan Deniz Ö.'ye bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Öte yandan Deniz Ö.'nün, kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna saldırdığı anların olduğu yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Elindeki çantayla önüne gelene saldırmıştı! Bipolar bozukluk tespit edildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesi’ndeki çarşı tramvay durağında, önceki gün Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti.

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İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Deniz Ö., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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BİPOLAR BOZUKLUK TEŞHİSİ KONULDU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevredekilere çantayla saldırmasının yanı sıra hırsızlık yaptığı öne sürülen Deniz Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve hastanede tedaviye alındığını açıkladı.

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Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde tedavisi süren Deniz Ö.'ye, bipolar bozukluk teşhisi konuldu.

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YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Deniz Ö.'nün, kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna saldırdığı ve girdiği büfede müşterilerden birinin şapkasını aldığı anların olduğu yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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(DHA)

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Eskişehir bipolar
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