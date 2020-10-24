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Elini kıyma makinesine kaptıran askeri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 09:50 | Son Güncelleme

Edirne’de vatani görevini yapan askerin kıyma makinesine kaptırdığı eli, sevk edildiği Kocaeli’deki özel bir hastanede itfaiye ekiplerince yapılan operasyon sonucu kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Edirne’de vatani görevini yapan er, görevli olduğu mutfakta çalıştığı sırada elini kıyma makinesine kaptırdı.

Elini kıyma makinesine kaptıran askeri itfaiye kurtardı

Edirne’de vatani görevini yapan askerin kıyma makinesine kaptırdığı eli, sevk edildiği Kocaeli’deki özel bir hastanede itfaiye ekiplerince yapılan operasyon sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Edirne’de vatani görevini yapan er, görevli olduğu mutfakta çalıştığı sırada elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerinde yapılan müdahalede askerin kolu kıyma makinesinden çıkarılamadı. Olayın yaşandığı askeriyedeki nöbetçi subaylar, yaralı askeri kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı. Edirne’de gerekli sağlık müdahalesi yapılamadığı için yaralı asker Kocaeli’deki özel bir hastaneye sevk edildi.
Hastanede müdahale edilen askerin 4 parmağının ezilerek parçalandığını gören doktorlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hastaneye sevk edildi. Koruyucu elbiseler giyerek ameliyathaneye giren itfaiye ekipleri, doktorların eşliğinde, askerin elini kurtarmak için operasyona başladı. Yaklaşık 2 saatlik bir operasyonun ardından yaralı askerin eli, parçalanan kıyma makinesinden çıkardı.
Kıyma makinesinde 4 parmağı hasar gören asker, daha sonra doktorlar tarafından tedavi altına alındı.

Elini kıyma makinesine kaptıran askeri itfaiye kurtardı

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