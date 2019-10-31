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Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da elini et kıyma makinesine kaptıran çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı.

Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale

Şanlıurfa’da elini et kıyma makinesine kaptıran çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki İbrahim Halil B. evde oynadığı sırada elini et kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden aile, çocuğu özel aracıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerle çocuğun eli kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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