KADIN

Elleri dondu, saçları buz tuttu! Dünya onu konuşuyor

Elleri dondu, saçları buz tuttu! Dünya onu konuşuyor

Elleri dondu, saçları buz tuttu! Dünya onu konuşuyor

Dünya, termometrelerin eksi dereceleri gösterdiği soğukta bir saat yol yürüdükten sonra okula donmuş bir şekilde ulaşan Çin'li küçük çocuğun fotoğrafını konuşuyor.

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Okula ulaşmak için kilometrelerce yol kat eden küçük çocuklar sadece ülkemizde değil, Çin'de de bir hayli yaygın.

Yunnan eyaletinde Wang Fuman isimli çocuk, eksi 9 derecelerdeki hava sıcaklığında tam 4,5 kilometre yürüdükten sonra okula 'donmuş' bir şekilde ulaştı. Çocuğun kaşları, kirpikleri, saçları ve hatta kulakları donmuş bir şekilde görüntülendi.

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İnce ceketiyle ve soğuktan şişen elleriyle de dikkat çeken Wang, her gün okula gelmek için bir saatten fazla yürüyor. Okul müdürünün sosyal medyada paylaşığı fotoğraf, dünya çabında binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Annesi tarafından küçük yaşta terk edilen Wang, büyükannesi ve ablasıyla yaşıyor.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kıran fotoğraf, yetkileri de harekete geçirdi. Küçük çocuğun babasına iş, ailesine de gıda ve kıyafet yardımı yapıldı. Devlet televizyonuna konuşan Wang, ''Bana her yerden yardım geliyor. Herkese çok teşekkür ederim. Okuyup doktor olmak ve aileme bakmak istiyorum'' diye konuştu.

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Bir mühendislik firması tarafından da okuldaki çocuklar için 144 kıyafet ve ısıtıcı bağışı yapılırken, okula dünyanın dört bir yanından yardım talebi geliyor.

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 7 Oy
    Milyarlarca dolar savaş yatırımları yapan koca ülke vatandaşını iyi yaşam hakkını hiçe hiçe sayıyıor...
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  • 3 Oy
    Allahım sen razı ol yardım edenlerden ve yardıma ihtiyacı olanlara tez zamanda yardım et
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