Ellerinde karne, korku dolu gözlerle yangını izlediler

Beylikdüzü’nde 4 katlı binanın çatısında çıkan alevli yangın havadan görüntülenirken yangının çıktığı binanın karşısındaki ortaokul öğrencileri ellerindeki karneyle korku dolu gözlerle yangını izledi.
Yangın, Beylikdüzü ilçesinin Yakuplu Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında çatı katı yanmaya başlarken olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakika sonunda söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıktığı binanın karşısında ise ortaokul bulunurken, öğrencilerin ellerindeki karneyle yangını korku dolu gözlerle izledikleri görüldü.
İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Yaşanan panik anı havadan görüntülendi.
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