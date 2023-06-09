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  4. Ellerinde kesici aletlerle dolaşıyorlardı, Türk bayraklı gemide personel kendini kilitledi! Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı: 15 kaçak şahıs tespit edildi, İtalya'da müdahale edilecek

Ellerinde kesici aletlerle dolaşıyorlardı, Türk bayraklı gemide personel kendini kilitledi! Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı: 15 kaçak şahıs tespit edildi, İtalya'da müdahale edilecek

09.06.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'dan Fransa'ya seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildi. Kaçaklar gemide ellerinde "muhtemel kesici aletlerle" dolaştı. Bunun üzerine gemi personeli kendilerini kilitleyerek güvene aldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada kaçakların o anlarının kameraya yansıdığı belirtildi.

Ellerinde kesici aletlerle dolaşıyorlardı, Türk bayraklı gemide personel kendini kilitledi! Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı: 15 kaçak şahıs tespit edildi, İtalya'da müdahale edilecek

GALATA SEAWAYS adlı gemide 15 kaçak şahsın tespit edilmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gemiye İtalya'da müdahale edileceği bildirildi.

KESİCİ ALETLERLE DOLAŞTILAR! PERSONEL KENDİNİ KİLİTLEDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarıldı.

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İTALYA'DA MÜDAHALE EDİLECEK

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli limanına doğru geminin seyrine karar verildiğine yer verilen açıklamada, "MRCC Roma tarafından gemi ile ilgili olarak talep edilen Gemi Güvenlik Planı dahil diğer dokümanlar kendilerine gönderilmiştir. Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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