HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ellerini demire bağladı kıyafetlerini çıkarıp... Minibüste genç kıza cinsel saldırı olayında korkunç detaylar! 'Hayatımdan ömrümü götürdü'

Ellerini demire bağladı kıyafetlerini çıkarıp... Minibüste genç kıza cinsel saldırı olayında korkunç detaylar! 'Hayatımdan ömrümü götürdü'

04.02.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Kasım'da Sakarya'daki cinsel saldırı olayında korkunç detaylar ortaya çıktı. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste şoför, 21 yaşındaki genç kızın ellerini bağlayarak cinsel saldırı teşebbüsünde bulunup darp etmişti. Tutuklanan ve olay öncesi cezaevinden yeni çıktığı, çok sayıda suç dosyası bulunduğu öğrenilen sanık için istenen ceza belli oldu. Şoförün genç kızın ellerini plastik kelepçeyle demire bağladığı ve kıyafetlerini çıkararak cinsel saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ellerini demire bağladı kıyafetlerini çıkarıp... Minibüste genç kıza cinsel saldırı olayında korkunç detaylar! 'Hayatımdan ömrümü götürdü'

Sakarya'da 28 Kasım 2022 tarihinde eve gitmek istediği minibüste cinsel saldırıya uğrayan genç kızın yaşadıkları dehşete düşürmüştü. Korkunç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Genç kıza cinsel saldırı teşebbüsünde bulunan minibüs şoförü için istenen ceza belli olurken iddianamedeki detaylar ise kan dondurdu. Olay gece saatlerinde Erenler ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, üniversite okuduğu İstanbul’dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı’ndan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere bindi. Genç kızın tek yolcu olarak bulunduğu minibüste sürücü S.S.Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etmişti.

ŞÜPHELİ, İTİRAF ETTİ! ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARMIŞ

Kızın yaşadığı dehşeti ailesine anlatması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Harekete geçen polis ekipleri olaydan şüpheli S.S.Y.’yi Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu da itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli; ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’, ‘cebir’, ‘tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW819790_03

"BU OLAY HAYATIMDAN ÖMRÜMÜ GÖTÜRDÜ"

Öte yandan, kızının yaşadığı iğrenç olayı gözyaşlarıyla anlatan acılı anne S.K., “Ben çocuğumu o sabah İstanbul’a sapasağlam gönderdim. Ben çocuğumu Allah’a emanet ettim. 3 yıldan beri ben çocuğumu okutabilmek için mücadele veriyorum. Bu olay hayatımdan ömrümü götürdü, ölsem bundan iyiydi” ifadelerine yer vermişti.

ŞOFÖR İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şoför S.S.Y. hakkında dava açıldı. Olaya ilişkin hazırlanan ve kabul edilen iddianamede ise tutuklu S.S.Y. hakkında ‘cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan 9 yıldan az olmamak şartıyla, ‘cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıldan 10 yıl aya kadar ve ‘tehdit’ suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenildi.

thumbs_b_c_89ae7b66267b56bcd46c7d8ee4593718

DETAYLAR KAN DONDURDU: ELLERİNİ PLASTİK KELEPÇEYLE BAĞLADI, KIYAFETLERİNİ ÇIKARARAK...

Hazırlanan iddianamedeki detaylar adeta kan dondurdu. İddianamede, Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurduğu aracın ışıklarını kapatan şoförün, elindeki telefonunu alarak taciz etmeye çalıştığı esnada genç kız ile arbede yaşadığı belirtildi. Bu esnada darp ettiği genç kızın ellerini şalla bağlayan sürücü aracını farklı bir yere götürdü. Genç kızın kurtulması üzerine bu kez ellerini plastik kelepçeyle bağlayan S.S.Y.’nin, önce elbiselerinin üzerinden taciz etmeye çalıştığı sonrasında ise kıyafetlerini çıkararak cinsel saldırı girişiminde bulunduğu ancak genç kızın karşı koyması üzerine eylemini gerçekleştiremediği iddianamede yer aldı. (İHA)

4875443

Savaştan kaçıp Antalya'ya geldi, ailesini katletti! 'Nasıl yaptığımı bilmiyorum' Savaştan kaçıp Antalya'ya geldi, ailesini katletti! 'Nasıl yaptığımı bilmiyorum'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırının bahçesine uçtu! Kaza anı kameradaFırının bahçesine uçtu! Kaza anı kamerada
O ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldıO ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı
Silahlı saldırganı otomobille çarparak öldürdü! O anlar kameradaSilahlı saldırganı otomobille çarparak öldürdü! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Sakarya cinsel saldırı Minibüs

En Çok Okunan Haberler

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

Savaşın yayılabileceğini ima etti, hedeflerindeki ülkeyi açıkladı

Savaşın yayılabileceğini ima etti, hedeflerindeki ülkeyi açıkladı

'Gece siz uyurken...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı

'Gece siz uyurken...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.