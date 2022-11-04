Elma çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Elma çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Vücuda sağladığı faydaları içerdiği antioksidanlar ile C, E, A ve D vitaminlerine borçlu olan elma çayı lif bakımından zengin olmasıyla da meşhurdur. Bu şifalı içeceğin sindirim ve boşaltım sistemi ile kronik hastalıklara iyi gelebildiği bilinmektedir. Elma çayı kolesterolü dengeleyebilmekte, tokluk hissini artırabilmekte ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını önleyebilir. İçerdiği yararlı vitamin ve mineraller sayesinde genel vücut sağlığını desteklediği bilinen elma çayı, birçok rahatsızlığın önlenmesinde de etkili rol oynar. Özellikle sindirim ve bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisine yardımcı olduğu düşünür. Cildin daha sağlıklı olmasını sağlayan elma çayı ne işe yarar?

Elma çayı neye iyi gelir?

İçerdiği antioksidanlar ile bol miktardaki A, E, D ve C vitamini sayesinde elma çayı insan sağlığı açısından son derece faydalı bulunan içeceklerden biridir. Kolaylıkla bulunabilen elma meyvesi ile hazırlanan bu çay, lezzetli olması sayesinde de sıkça tüketilir. Şifalı yönleri ile dikkat çeken elma çayının özellikle toksinlerin vücuttan atılması konusunda aktif bir rol oynadığı düşünülür. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen elma çayı, ferahlatıcı etkisi ile genel vücut ağrılarını önler. Lezzetli aroması sayesinde sıkça tüketilen elma çayı faydaları:

Antioksidan bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini destekler.

Vücut direncini arttırır ve çeşitli hastalıkların oluşumunun önüne geçebilir.

D, C, A ve E vitaminlerini içermesi ile toksin maddelere karşı koruyuculuk sağlar.

Göz, ağız ve diş, bağışıklık ve sindirim sistemi sağlığını destekler.

Ferahlatıcı etkisi ile ağız kokusunu önler.

Vücudun daha dinç kalmasında da rol oynar.

Vücut ağrılarına iyi gelir.

Tarçınla birlikte içildiği takdirde kolesterolü dengeler.

Yine tarçın ile birlikte tüketildiği takdirde kan şekerini dengeleyerek tokluk hissini artırır.

B6 vitamini bakımından zengindir.

Beyaz kan hücresi yapımında önemli bir rol oynar.

Oksijenin kanda taşınmasını da destekler.

Bol miktarda lif içermesi sayesinde, sindirim sistemini destekler.

Kabız ile hazımsızlık gibi problemlerin giderilmesinde yardımcı olur.

Bağırsak parazitlerinin vücuttan dışarıya atılmasında rol oynar.

Kolon kanserine yakalanma riskini azalttığı düşünülür.

Limon eklenerek tüketildiği zaman vücudu kanser hastalıklarına karşı koruyabilir.

Elma çayının koruyucu etkisi olduğu bilinen kanser türleri arasında karaciğer, akciğer, kolon, mide ve lenf kanseri yer alır.

Dolaşım sistemini rahatsızlıklarını engelleyebilir.

Düzenli tüketildiği takdirde kalp ve damar hastalıklarının oluşma riskini de minimuma indirir.

Özellikle kış aylarında tüketildiği takdirde astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı ve kuru öksürük gibi rahatsızlıkların iyileştirir.

Elma çayı nasıl yapılır?

Tarçın ve limon eklenerek tüketilebilen elma çayı, kolaylıkla hazırlanabilen bir içecektir. Elma çayı tarifi evlerde kolaylıkla yapılır. Şifalı yönleri ile ön plana çıkan elma çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 adet dilimlenmiş elma

Tarçın çubuğu

2-3 adet karanfil

2 bardak su

Elma çayı nasıl demlenir?

İyice yıkanan bir adet elma soyulmalı ve ince bir şekilde dilimleyin.

Hazırlanan elma dilimleri ve meyvenin kabukları 2 bardak su ile 10 dakika boyunca demleyin.

Demlenen elma çayı süzüldükten sonra fincana koyun ve içeceğe isteğe bağlı olarak tarçın ve limon ekleyin.

Elma çayı zayıflatır mı?

Doğrudan zayıflatıcı bir etkisi olmasa da elma çayı içerdiği bol miktarda lif sayesinde sindirim sistemini destekler. Bu bakımdan elma çayı yağ yakımının hızlanmasını ve vücuttan ödem atılmasını sağlar.

Elma çayı adet söktürür mü?

Hakkında regl düzensizliğine iyi geldiğine dair net bir bilgi bulunmayan elma çayı, düzenli tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini güçlendirir. Dolayısıyla elma çayı regl döneminin düzene girmesini sağlamasa da bu süreçte meydana gelen ağrıları azaltabilir veya enfeksiyon riskini minimuma indirebilir.