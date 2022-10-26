Zencefil limon çayı faydaları nelerdir? Zencefil limon çayı nasıl yapılır?

Şifalı çaylar özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde kurtarıcı rol oynar. Evde kolaylıkla hazırlanabilen bitki çayları, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Doğal bir antioksidan kaynağı olan zencefil ve C vitamini bakımından zengin olan limon; pek çok hastalığın tedavisine yardımcı olarak kullanılabilir. Sıcak şekilde tüketilen zencefil limon çayı bal ile tatlandırılarak etkisi artırılabilir.

Zencefil Limon Çayı Faydaları

Taze ve kurutulmuş olarak çayları yapılabilen zencefil limon çayı adeta şifa kaynağıdır. Zencefil magnezyum, fosfor, kalsiyum ve demir açısından zengindir. İçerdiği zengin mineral ve vitaminler vücuda pek çok fayda sağlar. Bu bağlamda zencefil limon çayı ne işe yarar sorusunun cevabı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Pek çok bitki çayı karışımında da bulunan bu içeriklerin vücuda çeşitli faydaları vardır. Zencefil limon çayı neye iyi gelir:

Zencefil limon çayı boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Özellikle kış aylarında bal ile karıştırılarak tüketilebilir.

İçerdiği zengin vitamin ve mineraller vücudun direncini artırmaya ve zinde kalmaya yardımcı olur.

Zencefil limon çayı balgam söktürmeye yardımcı olur.

Hazımsızlık gibi mide sorunlarına iyi gelir ve sindirimi kolaylaştırır.

Limon mide bulantısını gidermeye yardımcı olur. Zencefil limon çayı mideyi yatıştırarak bulantıyı azaltmayı sağlar.

Vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. İltihaplara karşı koruma sağlar.

Zencefilin ve limonun ödem söktürücü özelliği bulur. Böylelikle şişkinliği azaltır.

Cildi yenilemeye yardımcı olur. Aynı zamanda iltihaplı sivilcelerin tedavisine yardımcı olur.

Zencefil limon çayı düzenli olarak tüketildiğinde grip ve soğuk algınlığı riskini azaltmaya yardımcı olur. Farklı çeşitli karışımlar yapılarak günlük olarak tüketilebilir. Zencefil limon çayı içerisinde portakal gibi çeşitli narenciyeler de eklenebilir. Aynı zamanda etkiyi artırmak için zerdeçal ile karıştırılabilir.

Zencefil Limon Çayı Zayıflatır mı?

Zencefil limon çayı tüketen kişilerin merak ettiği bir konu da bu çayın zayıflamaya etkisidir. Güçlü antioksidanlar içeren limon ve zencefil vücutta bulunan ödemi kolay şekilde atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda çayın içine eklenen çubuk tarçın ile tokluk hissi sağlanarak zayıflarken bu karışımdan yararlanılabilir.

Zencefil Limon Çayı Adet Söktürür mü?

Zencefil limon çayı vücudu rahatlatmaya ve kasları gevşetmeye yardımcı olur. Böylelikle adet dönemlerindeki sancıları azaltarak döngüyü düzene sokmaya destek olur. Aynı zamanda sıcak olarak tüketilen çay stresi de alarak rahat bir PMS dönemi geçirilmesine destek olur.

Zencefil Limon Çayı Tarifi

Pek çok bitki çayı karışımında yer alan zencefil ve limon tek başına tüketilebildiği gibi farklı tarifler ile zenginleştirilebilir. Detoks dönemlerinde ödem atmak ve tokluk sağlamak için zencefil limon çayının içine çubuk tarçın eklenebilir. Kış aylarında zencefil limon çayı karışımına ıhlamur ve bal eklenerek soğuk algınlığı, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların tedavisinde yararlanılabilir.

Zencefil limon çayını hazırlamak oldukça kolaydır. Zencefil limon çayı nasıl yapılır:

Taze limon ve taze zencefilden yapılan çayın faydası ve lezzeti daha yoğun olacaktır.

1 kök taze zencefil ve 1 limon dilimlenerek kaynar suya eklenmelidir.

Birkaç dakika zencefil ve limon ile birlikte kaynatıldıktan sonra ateşten alınmalıdır.

Zencefil limon çayının 10 dakika dinlenmesi yeterli olacaktır.

Zencefil Limon Çayı Nasıl Demlenir?

Taze zencefilin bulunmadığı durumlarda 1 tatlı kaşığı toz zencefil de limon ile birlikte demlenebilir. Porselen ya da çelik demlikte çay demlenebilir. Uzun süre kaynatılan ve demlemesi beklenen çay acılaşabilir. Taze olarak tüketildiğinde tadı ve faydası en iyi şekilde alınabilir. Zencefil limon çayını tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal eklemesi yapılabilir.

Zencefil limon çayını emziren kişiler, hamile kişiler, düzenli ilaç kullanan ve kronik rahatsızlığı olan kişiler doktora danışmadan tüketmemelidir. Günde 2 bardaktan fazla tüketilmesi önerilmez. Zencefil ve limon birden fazla kez kaynatılırsa toksin içereceğinden çay tek kullanımlık şekilde yapılmalıdır.



