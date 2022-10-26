HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Fesleğen çayı faydaları nelerdir? Fesleğen çayı nasıl yapılır?

Fesleğen çayı faydaları nelerdir? Fesleğen çayı nasıl yapılır?

25.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alternatif tıpta sıkça tercih edilen bitki çayları, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Bunlardan biri de fesleğen çayıdır. Fesleğen, ılıman iklimlerde büyür ve genellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişir. Tüm yıl boyunca yetişebilen fesleğen aynı zamanda aromatik bitkiler arasında yer alır. Yemeklerde de kullanılan fesleğen hoş bir kokuya sahiptir ve birçok rahatsızlık için tedaviye yardımcıdır. Fesleğen çayının faydaları nelerdir, nasıl demlenir?

Fesleğen çayı faydaları nelerdir? Fesleğen çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Fesleğen Çayı Ne İşe Yarar?
  • Fesleğen Çayı Zayıflatır mı?
  • Fesleğen Çayı Adet Söktürür mü?
  • Fesleğen Çayı Nasıl Yapılır?

Özellikle kış hastalıklarının tedavisinde kullanılan fesleğen çayı içerisinde A, E vitaminlerini, kalsiyum, manganez, selenyum mineralleri ve demir barındıran oldukça zengin bir bitkidir. Hem taze olarak hem de kurutulmuş yapraklarla fesleğen çayı yapılabilir. Fesleğen çayı tarifi çok güçlü bir antioksidan deposudur. Şifa kaynağı bitkilerden biri olan fesleğen uçucu yağ, sabun, losyon, parfüm ve saç kremlerinde de kullanılır.

Fesleğen Çayı Ne İşe Yarar?

Fesleğen bitkisinin en az kendisi kadar çayının da faydaları bulunur. Fesleğenin içinde yer alan antioksidan maddeler sayesinde vücudun temizlenmesi ve zararlı toksinlerin dışarı atılması sağlanır. Oldukça faydalı bir bitki olan fesleğen antiseptik, sedatif ve diüretik etkilere sahip olduğundan vücuda direnç sağlar. Fesleğen çayı faydaları birden fazla olduğundan dolayı şu şekilde sıralanabilir;

  • Fesleğen çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan bitki çaylarından biridir.
  • Pek çok faydası olan fesleğen çayı vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
  • Fesleğen çayının stres azaltıcı ve aynı zamanda kortizon dengeleyici etkileri bulunur.
  • Vücutta yer alan iltihap gibi problemlerin giderilmesine fayda sağlar.
  • Fesleğen çayı idrar yolunda üreyen bakterileri yok etmeye de yardımcı olan bir çaydır.
  • Ağız içindeki bakterilerin oluşmasını önleyen fesleğen çayı ağız kokusunu yok eder ve aynı zamanda iltihabı da azaltmaya yardımcı olur.
  • Tansiyon ve baş ağrısını gidermeye yarar sağlayan bu çay ağır yemeklerden sonra oluşan hazımsızlık sorunlarına da yardımcı olur.
  • Fesleğen çayı enflamasyonu düşürür ve vücutta birikmiş olan fazla sıvıların atılmasını sağlar. Vücutta meydana gelen ağrılara karşı da yardımcı olan bir çaydır.
  • Anne sütünü arttıran fesleğen çayı bağırsaklardaki gaz oluşumunu da engeller.

İlginizi Çekebilir

Soğuk algınlığına birebir zencefil limon çayının faydaları

Soğuk algınlığına birebir zencefil limon çayının faydaları

Antibakteriyel özellikli yasemin çiçeğinin faydaları

Antibakteriyel özellikli yasemin çiçeğinin faydaları

 Vücut direncini arttıran toz sultan çayının faydaları

Vücut direncini arttıran toz sultan çayının faydaları

 Soğuk kış aylarının kahramanı sumak çayının faydaları

Soğuk kış aylarının kahramanı sumak çayının faydaları

 Kendine has tadı ve kokusuyla cezbeden rooibos çayının faydaları

Kendine has tadı ve kokusuyla cezbeden rooibos çayının faydaları

 Yüksek lifli vitamin deposu ananas çayının faydaları

Yüksek lifli vitamin deposu ananas çayının faydaları

Fesleğen Çayı Zayıflatır mı?

Şifa kaynağı bitkilerden biri olan fesleğen çayı metabolizma üzerinde sağladığı dengeleyici ve aynı zamanda hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğundan dolayı kilo verme sürecinde tüketilen etkili bir çaydır. Fesleğen çayı neye yarar merak edilen konulardan biridir. Diyet listelerine eklenebilen bu çay zayıflamaya yarar sağlar. Ayrıca kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra vücudun hemen her yerinde bulunan kas zayıflığını, sindirim güçlüğünü ve ağrıları da önlemeye yarar. Kalp sağlığını ve mide ve bağırsak ülser tedavisine de iyi gelir.

Fesleğen Çayı Adet Söktürür mü?

Doğal ağrı kesici bitkilerden biri olan fesleğen çayının adet dönemlerinde ağrıyı azaltıcı bir etkisi bulunur. Vücudu rahatlatmaya yardımcı olan bir içeriğe sahip olan fesleğen çayı regl dönemlerinin daha rahat geçmesine ve aynı zamanda düzenli olmasına fayda sağlar.

Fesleğen Çayı Nasıl Yapılır?

Fesleğen bitkisi, gerek yiyecekleri, gerek sosları ve çorbaları süslemek için kullanıldığı gibi meyve suları, aromalı su ve fesleğen çayı olarak tüketilen bir bitkidir. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde şifa kaynağı olan fesleğen çayı pek çok sağlık probleminde kullanılır. Fesleğen çayı demlemek diğer bitki çayları gibi oldukça kolay bir yöntemle yapılır. Fesleğen çayı nasıl demlenir;

  • Fesleğen çayı demlenirken ilk olarak yapılması gereken suyu kaynatmaktır.
  • Su kaynadıktan sonra ister taze ister kuru olan fesleğen yaprakları kaynamış suyun içine yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı koyulur.
  • Fesleğen yaprağı eklenen su 10 dakika demlenmeye bırakılır.
  • Fesleğen çayı demleme işlemi yapıldıktan sonra yapraklar süzülür ve içmeye hazır hale gelir.

Fesleğen çayını tatlandırmak için içerisine bir tatlı kaşığı kadar bal eklenebilir. Fesleğen çayı elma çekirdeği ve tohumları ile de tüketilen bir çaydır. Elma çekirdeği ve fesleğen tohumları bir gün öncesinde ballı suda dinlendirilir ve ertesi gün çay yapmaya hazır hale gelir. Birçok derde şifa olan fesleğen çayı faydaları bakımından zengin bir bitki olduğundan günde 1 ya da iki bardak olarak tüketilebilir. Uzmanlar daha fazla tüketmemeye özen gösterilmesini de ayrıca belirtir.

İlginizi Çekebilir

Bağışıklık sisteminin destekçisi dağ çayının faydaları

Bağışıklık sisteminin destekçisi dağ çayının faydaları

 Detoks özellikli şifa kaynağı ekinezya çayının faydaları

Detoks özellikli şifa kaynağı ekinezya çayının faydaları

C vitamini deposu karahindiba çayının faydaları

C vitamini deposu karahindiba çayının faydaları

 Cilt problemlerine iyi gelen safran çayının faydaları

Cilt problemlerine iyi gelen safran çayının faydaları

 Karaciğer dostu mor reyhan çayı faydaları

Karaciğer dostu mor reyhan çayı faydaları

 Antioksidan açısından zengin karabaş çayının faydaları

Antioksidan açısından zengin karabaş çayının faydaları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulağından çıkan şoke etti! Yıllarca içinde kalmışKulağından çıkan şoke etti! Yıllarca içinde kalmış
Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çektiBu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti
Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendiUzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
bitki çayları

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa sınırları zorladı! Sadece beyaz bir palto giyip...

Mia Khalifa sınırları zorladı! Sadece beyaz bir palto giyip...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.