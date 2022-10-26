Fesleğen çayı faydaları nelerdir? Fesleğen çayı nasıl yapılır?

Özellikle kış hastalıklarının tedavisinde kullanılan fesleğen çayı içerisinde A, E vitaminlerini, kalsiyum, manganez, selenyum mineralleri ve demir barındıran oldukça zengin bir bitkidir. Hem taze olarak hem de kurutulmuş yapraklarla fesleğen çayı yapılabilir. Fesleğen çayı tarifi çok güçlü bir antioksidan deposudur. Şifa kaynağı bitkilerden biri olan fesleğen uçucu yağ, sabun, losyon, parfüm ve saç kremlerinde de kullanılır.

Fesleğen Çayı Ne İşe Yarar?

Fesleğen bitkisinin en az kendisi kadar çayının da faydaları bulunur. Fesleğenin içinde yer alan antioksidan maddeler sayesinde vücudun temizlenmesi ve zararlı toksinlerin dışarı atılması sağlanır. Oldukça faydalı bir bitki olan fesleğen antiseptik, sedatif ve diüretik etkilere sahip olduğundan vücuda direnç sağlar. Fesleğen çayı faydaları birden fazla olduğundan dolayı şu şekilde sıralanabilir;

Fesleğen çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan bitki çaylarından biridir.

Pek çok faydası olan fesleğen çayı vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Fesleğen çayının stres azaltıcı ve aynı zamanda kortizon dengeleyici etkileri bulunur.

Vücutta yer alan iltihap gibi problemlerin giderilmesine fayda sağlar.

Fesleğen çayı idrar yolunda üreyen bakterileri yok etmeye de yardımcı olan bir çaydır.

Ağız içindeki bakterilerin oluşmasını önleyen fesleğen çayı ağız kokusunu yok eder ve aynı zamanda iltihabı da azaltmaya yardımcı olur.

Tansiyon ve baş ağrısını gidermeye yarar sağlayan bu çay ağır yemeklerden sonra oluşan hazımsızlık sorunlarına da yardımcı olur.

Fesleğen çayı enflamasyonu düşürür ve vücutta birikmiş olan fazla sıvıların atılmasını sağlar. Vücutta meydana gelen ağrılara karşı da yardımcı olan bir çaydır.

Anne sütünü arttıran fesleğen çayı bağırsaklardaki gaz oluşumunu da engeller.

Fesleğen Çayı Zayıflatır mı?

Şifa kaynağı bitkilerden biri olan fesleğen çayı metabolizma üzerinde sağladığı dengeleyici ve aynı zamanda hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğundan dolayı kilo verme sürecinde tüketilen etkili bir çaydır. Fesleğen çayı neye yarar merak edilen konulardan biridir. Diyet listelerine eklenebilen bu çay zayıflamaya yarar sağlar. Ayrıca kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra vücudun hemen her yerinde bulunan kas zayıflığını, sindirim güçlüğünü ve ağrıları da önlemeye yarar. Kalp sağlığını ve mide ve bağırsak ülser tedavisine de iyi gelir.

Fesleğen Çayı Adet Söktürür mü?

Doğal ağrı kesici bitkilerden biri olan fesleğen çayının adet dönemlerinde ağrıyı azaltıcı bir etkisi bulunur. Vücudu rahatlatmaya yardımcı olan bir içeriğe sahip olan fesleğen çayı regl dönemlerinin daha rahat geçmesine ve aynı zamanda düzenli olmasına fayda sağlar.

Fesleğen Çayı Nasıl Yapılır?

Fesleğen bitkisi, gerek yiyecekleri, gerek sosları ve çorbaları süslemek için kullanıldığı gibi meyve suları, aromalı su ve fesleğen çayı olarak tüketilen bir bitkidir. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde şifa kaynağı olan fesleğen çayı pek çok sağlık probleminde kullanılır. Fesleğen çayı demlemek diğer bitki çayları gibi oldukça kolay bir yöntemle yapılır. Fesleğen çayı nasıl demlenir;

Fesleğen çayı demlenirken ilk olarak yapılması gereken suyu kaynatmaktır.

Su kaynadıktan sonra ister taze ister kuru olan fesleğen yaprakları kaynamış suyun içine yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı koyulur.

Fesleğen yaprağı eklenen su 10 dakika demlenmeye bırakılır.

Fesleğen çayı demleme işlemi yapıldıktan sonra yapraklar süzülür ve içmeye hazır hale gelir.

Fesleğen çayını tatlandırmak için içerisine bir tatlı kaşığı kadar bal eklenebilir. Fesleğen çayı elma çekirdeği ve tohumları ile de tüketilen bir çaydır. Elma çekirdeği ve fesleğen tohumları bir gün öncesinde ballı suda dinlendirilir ve ertesi gün çay yapmaya hazır hale gelir. Birçok derde şifa olan fesleğen çayı faydaları bakımından zengin bir bitki olduğundan günde 1 ya da iki bardak olarak tüketilebilir. Uzmanlar daha fazla tüketmemeye özen gösterilmesini de ayrıca belirtir.



