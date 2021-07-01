Elmacık kemiği implantı nedir, kimlere uygulanır? İşte simetrik yüzün sırrı

Elmacık kemik implantı yüzde asimetri olması drumunda devreye girebilir. Kişi, yüz şeklinin düzeltilmesini arzu edilebilir. Özellikle kazalardan sonra zaman zaman düşünülmektedir. Bu amaçla uygulanması planlanan, özel ve şekilli üretilmiş yüz implantlarıdır.

ELMACIK KEMİĞİ İPLANTI NASIL YAPILIR?

Hastaya elmacık kemiği implantı yerleştirmek için, hekimin tecrübesine göre girişim yolları seçilir. Şahsen ağız içerisinden yerleştirmeyi daha çok tercih etmekteyim. Biraz daha fazla tecrübe istemekle beraber izleri ortadan kaldırmaktadır.

Elmacık kemiği implantını göz kapağı altından da yerleştirmek mümkündür. Silikonlu olanları kaygandır.

Medpor adı verilen implantlar mini titanyum vidayla sabitlenir ve sonuçların çok daha sağlıklı olmasını sağlar.

ELMACIK KEMİĞİ İMPLANTI KİMLERE YAPILIR?

Elmacık kemiği implantı, yüz iskeletinin gelişimini tamamlamış olan kişilerde, kızlarda 15-16 yaşından, erkeklerde 17-18 yaşından itibaren, kontur düzeltilmesi istenen her hastaya uygulanabilir.

Uygulama öncesinde iyi planlama yapmak gerekir. Belirgin şekilde konturu bozuk olan kişilerde, uygun implant seçimi ile çok iyi sonuçlar alınmaktadır.

Yaşlanmayla birlikte yüz kemikleri şekil değiştirebilir. Elmacık kemiği implantı, yaşlanan yüzün tedavisinde de özellikle A.B.D'de oldukça sık kullanılmaktadır.

ELMACIK KEMİĞİ İMPLANTI SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

Elmacık kemiği implantı uygulandıktan sonra, hastanın diğer yüz ameliyatları gibi çok sıcaktan kaçınması, tansiyon ve basıncın artırılmaması istenir. Ödem arttığından dolayı birkaç hafta boyuna aşırı güneşten kaçınılmalıdır.

Soğuk kompresler iyileşme sürecini hızlandırır. Başın yüksekte tutulması ve iki yastıkla yatılması gibi basit uygulamalar da iyileşmenin çok daha hızlı olmasını sağlamaktadır.

ELMACIK KEMİĞİ İMPLANTI SONRASINDA İYİLEŞME NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Elmacık kemiği implantı uygulandıktan sonra iyileşme oldukça hızlıdır. Yaklaşık olarak ilk 10 gün boyunca yüzde ödem vardır. Çok hafif morarmalar gözlenebilir. Sosyal hayata karışmak için 7-10 gün gibi bir süre istirahatte bulunmak yeterli olacaktır.

Sonuçların ortaya çıkması yaklaşık 2 aydan başlar ancak görünüm normalleştiği için sosyal hayata dönüş çok hızlı olmaktadır.

