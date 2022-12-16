Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü: Doluluk oranı yüzde 36.91

İstanbul'un barajları her geçen gün alarm veriyor. Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık, baraj sularının çekilmesine neden olurken Elmalı Barajı'ndaki su seviyesi Aralık ayında yağışların etkili olmaması nedeniyle metrelerce çekildi.

SULAR ÇEKİLDİ ÇÖPLER ORTAYA ÇIKTI

Suların çekildiği geniş alanda yer yer çöp yığınları meydana çıktı. Elmalı Barajının su havzasındaki doluluk oranı yüzde 36.91 seviyelerine kadar düştü. Bu seviye ile Elmalı Barajı son bir yıldaki en düşük seviyeyi görmüş oldu. Suların çekildiği Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

(İHA)

