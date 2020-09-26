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  4. Elmalı Barajı'nın rengi yeşile döndü! Vatandaşlar tedirgin

Elmalı Barajı'nın rengi yeşile döndü! Vatandaşlar tedirgin

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

İstanbul'da yağışsız geçen yaz mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına inerken, İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Elmalı’da baraj suyunun üzeri yine yeşile döndü.

Elmalı Barajı'nın rengi yeşile döndü! Vatandaşlar tedirgin

İstanbul’da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi. İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı'nın üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

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Elmalı Barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti.

Kaynak: İHA

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