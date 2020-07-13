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'Elmastaş' çetesi ile ilgili yeni detaylar! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 10:42 | Son Güncelleme

Adana'da çökertilen 'Elmastaş' çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyon günü, eve giren polisleri gören Zeynep K.’nin, çantasından çıkardığı ve mağdurlardan alacaklarının yazılı olduğu bir kağıdı yırtıp, yutmak isterken yakalandığı öğrenildi. Yakalanmamak için kılıktan kılığa girdiği belirlenen Zeynep K.'nın mağdurlara şebekeden olmadığı izlenimi vererek, ellerinden kurtarma bahanesiyle yeniden ağlarına düşürdüğü de tespit edildi.

'Elmastaş' çetesi ile ilgili yeni detaylar! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘tefecilik’ ve ‘yağma’ suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan 24 kişiye yönelik, Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul’da 7 Temmuz’da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, tehditle 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen ‘Elmastaş’ grubuna yönelik operasyonda 9’u kadın, 23 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4,5 milyon TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira para, 312 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, başka iş yerlerine ait 8 kaşe ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin aynı aileden oldukları, çocuklarıyla evlenen kadın ve erkeklerin de tefecilik yaptığı belirlendi.

Emniyette sorguları tamamlanan 23 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 12’si tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRİP, KILIKTAN KILIĞA GİRİYORMUŞ

Operasyonun ardından yeni detaylar da ortaya çıktı. Elmastaş grubundan gözaltına alınan Zeynep K.’nin, şebekenin baskılarından kaçmak isteyen mağdurları, kurtarma bahanesiyle yeniden ağlarına düşürdüğü, polise yakalanmamak için ise belli aralıklarla saç rengini değiştirdiği, kılıktan kılığa girdiği tespit edildi.

YUTMAK İSTEDİĞİ KAĞITTA MAĞDURLARIN İSİMLERİ VARMIŞ

Tefecilikten elde ettiği paralarla lüks bir hayat yaşadığı öğrenilen Zeynep K.’nin, operasyon günü eve giren polisleri görünce çantasından çıkardığı mağdurlardan alacakların yazılı olduğu bir kağıdı ağzına alıp, yutmak isterken yakalandığı, kendisini engellemek isteyen kadın polisin de elini ısırdığı öğrenildi. Zeynep K.’nin yırtarak yutmak istediği kağıtlar birleştirilip incelendiğinde, yüksek faizle para verdiği mağdurların isimlerinin ve para miktarlarının yer aldığı tespit edildi. Kağıtta toplam 450 bin liralık borç listesinin olduğu belirlendi.

adana

EV HAPSİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynep K., ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, suçlamayı ablası Figen K.’nin üstlendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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