'Elmastaş' çetesi ile ilgili yeni detaylar! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘tefecilik’ ve ‘yağma’ suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan 24 kişiye yönelik, Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul’da 7 Temmuz’da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, tehditle 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen ‘Elmastaş’ grubuna yönelik operasyonda 9’u kadın, 23 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4,5 milyon TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira para, 312 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, başka iş yerlerine ait 8 kaşe ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin aynı aileden oldukları, çocuklarıyla evlenen kadın ve erkeklerin de tefecilik yaptığı belirlendi.

Emniyette sorguları tamamlanan 23 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 12’si tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.