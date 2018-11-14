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ELN elindeki rehinelerden birini bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 05:18 | Son Güncelleme

Örgüt, 28 Mart'ta Arauca yönetim bölgesi kırsalında kaçırdığı bir kamu şirketi yöneticisini, ülkedeki resmi denetçilik kurumu Defensoria del Pueblo yetkililerine teslim etti

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) elindeki rehinelerden birini serbest bıraktı.

Kolombiya hükümetinin, tüm rehineleri serbest bırakmadığı için barış müzakerelerini durdurduğu ELN, Arauca yönetim bölgesi kırsalında 28 Mart'ta kaçırdığı bir kamu şirketi yöneticisini ülkede hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürüten resmi denetçilik kurumu Defensoria del Pueblo temsilcilerine teslim etti.

Defensoria del Pueblo'nun sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, rehine Jose Leonardo Ataya Rodriguez'in bölgedeki dini temsilciler ve gazetecilerle oluşturulan insani komisyona teslim edildiği duyuruldu.

ELN, 28 Mart'ta kaçırdığı Arauca Kamu Hizmetleri Şirketi Müdürü Rodriguez'in hayatta olduğuna dair ağustos ayında bir görüntü yayımlamıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, müzakerelerin yeniden başlaması için tüm rehineleri bırakmasını istediği ELN'nin elinde halen 10 kadar rehine bulunuyor.

Örgüt ve Kolombiya arasında birçok kez yarıda kesilen müzakereler, geçen yıl Ekvador'un başkenti Quito'da başlamış, ardından bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un ardından hükümetin başına geçen Ivan Duque Marquez, ELN'nin elindeki rehinelerin tamamını bırakmaması nedeniyle müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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