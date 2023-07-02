Her şey bir "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla başladı... Twitter'da neler oluyor?

Mynet Özel Derleme - "Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır"

Bu sözler bizzat Elon Musk'a ait.

Ünlü milyarder Twitter'ı satın alma gerekçesini böyle açıklamıştı.

Satın alma sonrası attığı ilk tweet’lerden birinde ise “Kuş özgürleşti” (The bird is freed) demişti.

Twitter'ın merkezine elinde lavabo ile de girmişti.

Tüm bunlar yaşanırken, bir gün Twitter'da geçici "kullanım limitleri" getirilme kararı alınması gerekeceğini kim tahmin edebilirdi ki...

DÜNYA BUNU KONUŞUYOR: TWITTER'A KULLANIM LİMİTLERİ GETİRİLDİ

Her şey bazı kullanıcıların "limit" uyarısıyla karşılaşmasıyla başladı.

Birçok kullanıcı, sorunun geçici olduğunu düşündü.

Twitter'ın sahibi olan Musk'tan gelecek açıklama merak edilmeye başlandı.

Musk ise "kullanım limiti" tabirini dünyanın dört bir yanındaki Twitter kullanıcılarının konuştuğu konu haline getirecek o açıklamayı yaptı:

“Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici sınırlar uyguladık.

• Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet,

• Doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet,

• Yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek."

Bu durum Twitter kullanıcıları arasında büyük tartışmalara yol açtı.

Kullanım limiti aşıldı uyarıları kullanıcılarının karşısına çıkarken aynı zamanda kullanım limiti tabiri bir anda Twitter'ın en trend tabiri haline geldi.

Fakat Musk'ın açıklaması bununla sınırlı kalmadı.

Tepkilere neden olan düzenlemenin ardından Musk 'limitleri' sırasıyla 8000, 800 ve 400'e yükseltti.

Bu sırada Twitter kullanıcıları arasında başka bir platformdan bahsedilmeye başlandı: Bluesky...

BLUESKY'A YOĞUN İLGİ

Bluesky, Twitter'ın kurucu ortağı ve CEO'su Jack Dorsey tarafından desteklenen, Twitter'ın alternatifi olarak görülen bir platform.

Bluesky, merkezi olmayan bir sosyal ağ olarak tanımlanıyor.

Fakat Bluesky'a kayıt olabilmek için davetiye gerekiyor.

Twitter ile ilgili tartışmalar yaşanırken, çok sayıda kullanıcının ise Twitter dahil birçok sosyal medya platformu aracılığıyla bir Bluesky davetiyesi edinmeye çalıştığı görüldü.

Bu sırada ilginç bir gelişmeler ardı ardına yaşandı.

Bunlardan ilki şuydu: Bluesky, katılan çok sayıda insan olduğu için kayıt işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Diğeri ise: Kullanım limitlerinin getirilmesi kararının ardından eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'den gelen paylaşımdı.

Bluesky'a destek veren Dorsey, Twitter'dan yeşil çimen fotoğrafı paylaştı.

Bu paylaşım bir gönderme olarak yorumlandı.

Elon Musk da söz konusu paylaşımı retweet'ledi.

Musk'ın paylaşımları ise dikkat çekici bir hal almıştı.

Örneğin, kendisinin adını kullanan parodi bir hesabın "Görüntüleme sınırı koymamın nedeni hepimizin Twitter bağımlısı olması ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duyması. Burada dünya için iyi bir şey yapıyorum." ifadeleri geçen bir tweet'ini retweet'ledi.

Ünlü milyarderin bir başka paylaşımında da anlatmak istedikleri son derece dikkat çekiciydi:

"Derin bir transtan uyanırsın,

Telefondan uzaklaş

Arkadaşlarını ve aileni görmek için"

YAPAY ZEKA İDDİASI

Twitter'ın kullanım limitleri getirmesinin arkasında Twitter Blue aboneliğine ilgiyi artırmak olduğunu öne sürenler var.

Ancak iddiaya göre asıl nedenin yapay zeka sistemleri olduğu düşünülüyor.

Peki bu ne anlama geliyor?

İddiaya göre, yeni başlayanlardan dünyadaki en büyük şirketlere kadar yapay zeka yapan hemen hemen her şirketin, çok büyük miktarda veriyi kazdığı söyleniyor.

Twitter ise yapay zeka eğitmek için kullanılabilecek oldukça büyük bir veri kaynağı, aynı zamanda da ücretsiz.

Musk'ın da dil modellerinin yapay zeka eğitimi için veri almaya çalışan şirketleri suçladığı söyleniyor.

SON DURUM...

Son durum ise şu:

Twitter 'geçici' olarak bahsedilen kullanım limitleri kapsamında doğrulanmış hesaplar için 10.000, doğrulanmamış hesaplar için 1000, yeni üyeler için ise 500 gönderi sınırı uyguluyor.

Çünkü Elon Musk, bu paylaşımdan sonra tweet görüntüleme sınırının doğrulanmış hesaplar için 10.000, doğrulanmamış hesaplar için 1000, yeni üyeler için ise 500'e çıkarıldığını gösteren bir paylaşım daha yaptı.

Bu limitlerin 'geçici' olduğunun ima edilmesi ise Twitter'ın normale dönmesini isteyen kullanıcılar için bir beklenti oluşturuyor.



