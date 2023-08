Elon Musk'a oyun turnuvasında 'yuhalanma' şoku! O anlar sosyal medyada paylaşılıp gündem oldu

Business Insider'ın haberine göre, Musk'ın video oyunu turnuvasına 4 saniyelik sürpriz katılımı yuhalamalar ve 'Twitter'ı geri getir' sloganlarıyla karşılandı. Cumartesi günü X kullanıcısı Jake Lucky tarafından konuyla ilgili paylaşılan bir video o günden bu yana platformda 7 milyondan fazla izlendi.

Loş ışıkta çekilen videoda bir grup yorumcu bir önceki maçı tartışırken kamera aniden seyirciler arasındaki Elon Musk'a kayıyor.

Alkışlıyor gibi görünen Musk ekranda yaklaşık 4 saniye duruyor. Bu durum, yayın maça döndükten sonra bile devam eden yüksek sesli yuhalamalara yol açıyor.

Yorumculardan biri, seyircilerin dikkatini tekrar oyuna çekmeye çalışarak, "Nereden geliyor bu? Buradan olamaz, kesinlikle," diyor.

Turnuvanın canlı yayınını yayın platformu Twitch'te 3 milyondan fazla kişi izledi. Musk'ın göründüğü kısımlar ise X kullanıcıları tarafından sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte sosyal medyada gündem olan o video:

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting "bring back Twitter" lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV