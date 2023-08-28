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  4. Elon Musk'a oyun turnuvasında 'yuhalanma' şoku! O anlar sosyal medyada paylaşılıp gündem oldu

Elon Musk'a oyun turnuvasında 'yuhalanma' şoku! O anlar sosyal medyada paylaşılıp gündem oldu

28.08.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Los Angeles'ta hafta sonu gerçekleştirilen Valorant Dünya Şampiyonası Finali'nde 4 saniye gibi kısa bir süreliğine göründü. Seyircilerin yüksek sesli yuhalamalarla tepki verdiğini ve "Twitter'ı geri getir" sloganının atıldığını gösteren bir video ise Musk'ın sosyal medya platformu X'te viral oldu.

Elon Musk'a oyun turnuvasında 'yuhalanma' şoku! O anlar sosyal medyada paylaşılıp gündem oldu

Business Insider'ın haberine göre, Musk'ın video oyunu turnuvasına 4 saniyelik sürpriz katılımı yuhalamalar ve 'Twitter'ı geri getir' sloganlarıyla karşılandı. Cumartesi günü X kullanıcısı Jake Lucky tarafından konuyla ilgili paylaşılan bir video o günden bu yana platformda 7 milyondan fazla izlendi.

ELON MUSK BÖYLE YUHALANDI! 'TWİTTER'I GERİ GETİR'

Loş ışıkta çekilen videoda bir grup yorumcu bir önceki maçı tartışırken kamera aniden seyirciler arasındaki Elon Musk'a kayıyor.

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Alkışlıyor gibi görünen Musk ekranda yaklaşık 4 saniye duruyor. Bu durum, yayın maça döndükten sonra bile devam eden yüksek sesli yuhalamalara yol açıyor.

Yorumculardan biri, seyircilerin dikkatini tekrar oyuna çekmeye çalışarak, "Nereden geliyor bu? Buradan olamaz, kesinlikle," diyor.

Turnuvanın canlı yayınını yayın platformu Twitch'te 3 milyondan fazla kişi izledi. Musk'ın göründüğü kısımlar ise X kullanıcıları tarafından sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte sosyal medyada gündem olan o video:


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Elon Musk

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