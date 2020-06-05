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Elon Musk bu kez Amazon CEO'su Jeff Bezos'u hedef aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 09:36 | Son Güncelleme

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kullanmayı bıraktığı Twitter'a Amazon CEO'su Jeff Bezos'un adının karıştığı bir olay ile geri döndü. Elon Musk, yazar Alex Berenson'ın kitabına sansür uygulayan Amazon'a büyük tepki gösterdi.

Elon Musk bu kez Amazon CEO'su Jeff Bezos'u hedef aldı!

Elon Musk Twitter'ı oldukça sık kullanan bir isimdi. İsimdi diyoruz çünkü Elon Musk geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweet ile Twitter'a ara verdiğini açıklamıştı. Bu ara Elon Musk'ın Twitter'a verdiği ilk ara değildi. Daha önce birçok kez Twitter'ı bırakma girişimi bulunan Musk, dün gece Twitter'a geri döndü. Fakat bu kez onun dönme nedeni Amazon'du.

SANSÜRE UĞRAYAN KİTABA ELON MUSK TEPKİSİ

New York Times'da çalışan ve koronavirüs hakkında ''Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns'' adlı bir kitap yazan Alex Berenson, kitabını Amazon üzerinden satışa sunacaktı. Ancak Amazon, kitabın Amazon'un kurallarına uymadığını söyleyerek, kitabı satışa sunmama kararı aldı. Alex Berenson ise bu olayı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Berenson'ın paylaşımına ise Elon Musk yanıt verdi.

'BU DELİLİK'

Musk, yanıtında Amazon CEO'su Jeff Bezos'u etiketleyerek, bunun delilik olduğunu söyledi. Konu hakkında bir tweet daha atan Elon Musk, bu tweetinde ise Amazon'un tekel olduğunu söyledi ve Amazon'a 'buna bir son verin' çağrısında bulundu. Elon Musk'ın bu çağrısı ise Amazon tarafından yanıt buldu.

Elon Musk Twitter

AMAZON KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Amazon, Elon Musk'ın tweetinden sonra Berenson'ın koronavirüs kitabını yayımlama ve satışa sunmaya karar verdi. Bu kararın ardından yazar Alex Berenson, Twitter hesabı üzerinden Elon Musk'a teşekkür etti. Elon Musk ise böylece Twitter'a tekrar geri dönmüş oldu.

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