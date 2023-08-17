Elon Musk durmuyor! O logo tekrar değişti: Dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı...

Elon Musk sosyal medya platformu Twitter'ın başına geçtiğinden bu yana bazı önemli değişiklikler gerçekleştirdi; bunlardan en büyüğü de şaşkınlığa uğratan bir şekilde Twitter'ın adının ve logosunun değiştirilmesi, Twitter'ın 'X' adıyla yeniden markalaşması oldu.

Yeniden markalaşmanın bir parçası olarak, Twitter'ın beyaz kuşlu ve mavi ağırlıklı ikonik logosu siyah beyaz bir X ile değiştirildi.

VARSAYILAN UYGULAMA SİMGESİ LOGOSUNDA GÜNCELLEME

Indy100 sitesinin haberine göre, Musk şimdi de varsayılan uygulama simgesi logosunda bir güncelleme daha yaparak, X'in arkasındaki siyah arka plana bazı beyaz işaretler ekledi ve bir tür yıpranmış grunge efekti verdi.

Bu ince değişiklik bazı X kullanıcılarının da dikkatini çekti.

X has updated their default app icon. pic.twitter.com/5utmWu1HkA — Pop Base (@PopBase) August 15, 2023



