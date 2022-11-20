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Elon Musk duyurdu! Trump'ın Twitter hesabı tekrar açılacak

20.11.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılmıştı. Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın yaptığı ankette kullanıcıların yüzde 52'si Trump'a hesabının geri verilmesi yönünde oy kullandı. Musk da "Halk konuştu. Trump, geri dönecek." mesajını paylaştı.

Elon Musk duyurdu! Trump'ın Twitter hesabı tekrar açılacak

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden 18 Kasım'da, "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlattı.

YÜZDE 52'Sİ EVET OYU VERDİ

Anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52'sinin "evet" oyu verdiğini duyurdu.

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"HALK KONUŞTU, TRUMP GERİ DÖNECEK"

Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek." mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi." anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei." ifadesini kullandı.

KONGRE BASKINININ ARDINAN HESABI ASKIYA ALINMIŞTI

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." denilmişti.

Kaynak: AA

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Elon Musk Twitter Donald Trump

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