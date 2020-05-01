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Elon Musk hacklendi mi? Kafa karıştıran paylaşımlar

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 20:55 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Twitter hesabı hacklendi mi? Dünyaca ünlü milyarder iş adamı Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı.

Elon Musk hacklendi mi? Kafa karıştıran paylaşımlar

Tesla SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı karıştırdı. Musk ilk olarak 'Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek' mesajını paylaştı. Musk'ın paylaşımı sonrası Tesla hisselerinde düşüş gözlendi.

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"MAL VARLIĞIMI SATIYORUM"

Tesla diğer mesajında "İnsanlara özgürlüğünü geri verin" ifadelerine yer verdi. Tesla bir diğer tweetinde "Mal varlığımı satıyorum, evim olmayacak" mesajını paylaştı.

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ELON MUSK HACKLENDİ Mİ?

Musk'ın paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken hesabının hacklenip hacklenmediğiyle ilgili bir açıklama henüz yok...

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