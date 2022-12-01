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Elon Musk'ın Twitter'ından flaş 'Twitter for iPhone' ve 'Twitter for Android' kararı! Kaldırıldı...

01.12.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'a yeni özellikler entegre etmeye devam ediyor. Popüler sosyal medya platformu Twitter'dan şimdi ise flaş bir karar daha gelmişe benziyor. Alınan bazı ekran görüntülerinde tweet'lerin altında bulunan ve tweet'in hangi cihazdan gönderildiğini gösteren 'Twitter for iPhone', 'Twitter for Android' gibi tweet kaynağı etiketlerinin, Twitter'ın web sürümünden kaldırıldığı görüldü.

Elon Musk'ın Twitter'ından flaş 'Twitter for iPhone' ve 'Twitter for Android' kararı! Kaldırıldı...

Yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam eden Twitter, bildiğiniz üzere atılan tweet'lerin altına, gönderildiği kaynağı gösteren 'Twitter for iPhone' ve 'Twitter for Android' gibi ibareler koyuyor. Ancak görünüşe göre Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'dan bu ibarelere ilişkin flaş bir karar geldi. Twitter'da 'Twitter for iPhone' ve 'Twitter for Android' dönemi sona ermişe benziyor. İşte detaylar...

TWITTER'DAKİ O İBARELER KALDIRILMIŞ GÖRÜNÜYOR

Twitter'ın web sürümünden alınan ekran görüntülerinde, tweet'lerin altında bulunan ve tweet'in hangi cihazdan (kaynaktan) gönderildiğini gösteren 'Twitter for iPhone' ve 'Twitter for Android' ibarelerinin kaldırdığı görüldü.

Musk tweeti

Ancak Twitter'ın iOS gibi mobil sürümlerinde hala 'for iPhone' ve 'for Android' gibi tweet kaynağı etiketlerinin yer aldığı fark edildi. Değişiklik sadece web sürümü için yapılmış gibi duruyor.

Tweet Musk

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Twitter'ın web sürümü:

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Twitter'ın iOS sürümü:

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Twitter konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yakında iOS ve Android uygulamasında da tweet kaynağı etiketlerinin kaldırılması bekleniyor.

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