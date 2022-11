Elon Musk kötü haberi verdi! Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandı

Şirketin yeni sahibi Musk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Aktivist grupları suçlayan Musk, "Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti.

General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti.

Söz konusu haberlerde, bazı reklam verenlerin Musk'ın içerik denetimini azaltabileceğinden endişe duyduğu ve bunun platformda sakıncalı içeriğin artmasına yol açacağından endişelendiği aktarılmıştı. (AA)

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.