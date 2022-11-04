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  4. Elon Musk kötü haberi verdi! Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandı

Elon Musk kötü haberi verdi! Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandı

04.11.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Musk yaptığı son açıklamada kötü haberi verdi. Elon Musk, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını duyurdu.

Elon Musk kötü haberi verdi! Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandı

Şirketin yeni sahibi Musk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu." ifadesini kullandı.

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'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Aktivist grupları suçlayan Musk, "Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti.

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General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti.

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Söz konusu haberlerde, bazı reklam verenlerin Musk'ın içerik denetimini azaltabileceğinden endişe duyduğu ve bunun platformda sakıncalı içeriğin artmasına yol açacağından endişelendiği aktarılmıştı. (AA)


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Elon Musk Twitter

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