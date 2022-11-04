Musk düğmeye basıyor! Günlerdir konuşulan o operasyon bugün başlıyor: "Zorlu bir süreçten geçeceğiz"

Elon Musk'ın Twitter'ın da işler oldukça çalkantılı bir şekilde ilerliyor. 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da ilk olarak Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın da dahil olduğu üst düzey yöneticileri kovarak işe başlayan ünlü milyarder, 8 dolara mavi tik satma fikriyle tepkilerin odağında yer almıştı. Ancak Twitter'da en az 8 dolara mavi tik satma fikri kadar konuşulan başka bir olay var. Ve neredeyse, günlerdir bu konu dışında başka bir şey konuşulmuyor. Evet, Twitter çalışanlarının son zamanlarda yaşadıkları korkuların sebebi olan işten çıkarmalardan bahsediyoruz.

TWITTER'DA OPERASYON BAŞLIYOR!

Elon Musk'ın Twitter çalışanlarının yarısını, yani yaklaşık 3.700 kişiyi işten çıkartmayı planladığı bildirilmişti. Musk'ın maliyetleri düşürmek amacıyla bunu yapacağı söylenirken, bu karardan etkilenen personeli cuma günü bilgilendireceği aktarılmıştı.

Guardian'ın haberine göre, Twitter perşembe günü (dün) personele bir e-posta gönderdi. E-postaya göre, Twitter'da toplu işten çıkarmalara başlanacak ve sosyal medya platformu çalışan sayısını keskin bir şekilde azaltacak.

Söz konusu e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma amacıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz" denildiğinin altı çizildi.

Aktarılanlara göre tüm Twitter çalışanları bugün bir e-posta alacak. İşine devam edecek olanların iş hesaplarına, işten çıkarılacak olanların ise kişisel e-postalarına bir bildirim düşecek. Çalışanlara “gizli şirket bilgilerini” sosyal medyada paylaşmamaları veya basına açıklamamaları hatırlatıldı.

KAPALI KAPILAR ARDINDA KRİTİK TOPLANTI

Insider'ın haberine göre, Elon Musk kapalı kapılar ardında düzenlenen sanal bir toplantıda, 100'den fazla reklamveren ve reklam ajansı yöneticisiyle bir araya geldi. Musk, yöneticilere Twitter'da marka güvenliğini artıracağına, Twitter'ın reklam vermek için güvenli kalacağına dair söz verdi. Ayrıca, yeni video ürününü bizzat denetleyeceğini söyledi.

Washington Post, bu haftanın başlarında, Twitter'ın, içerik oluşturucuların izleyicilerden ücret alabileceği, ücretli bir video özelliği üzerinde çalıştığını bildirmişti.

BİR GELİŞME DAHA

Twitter'a reklam vermeyi durduran şirketlere yenileri ekleniyor. Reuters'ın haberine göre, tüketici gıdaları satıcısı General Mills ve lüks otomobil üreticisi Audi'nin ABD birimi Audi of America, Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasından günler sonra Twitter'da reklam vermeyi durdurduklarını söyledi.

