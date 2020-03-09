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Elon Musk, Mars’ı nasıl kolonileştireceğini açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

SpaceX CEO'su Elon Musk, kızıl gezegen Mars'ta koloni kurma rüyasını gerçekleştirmek için şirketinin her üç günde bir yeniden kullanılabilir roket ve uzay aracı üretmesini planlıyor.

Elon Musk, Mars’ı nasıl kolonileştireceğini açıkladı!

Musk son planından şirketteki toplantıda bahsetti.

Gelişmeyi şirketin ABD'nin Teksas eyaletindeki şubesini ziyaret eden Ars Technica'dan bir muhabir aktardı.

Buna göre milyarder iş insanı Mars'ta koloni kurmak için bin adet Starship uzay gemisi inşa etmek istiyor.

Starship (Yıldız Gemisi) adı, hem uzay aracının kendisi hem de onu taşıyan yeniden kullanılabilir Super Heavy Roketi için birlikte kullanılıyor.

Muhabir Eric Berger'in aktardığına göre şirket her 3 günde bir bu gemilerden üretmek üzere kadrosunda genişlemeye gidecek.

SpaceX halihazırda Güney Teksas'taki Fırlatma Alanı'nda roketleri inşa etmeleri için 225 personeli daha işe almış ve çalışan sayısı 500'ü geçmişti.

Berger'e göre Musk her geminin yeniden kullanılabilir olmasını ve 41 ton ağırlığı taşıyabilmelerini istedi.

Musk'la birlikte toplantıya katılan Berger "Musk, Starship fabrikasının neden tüm saatlerde işlemediğini, işlerin neden istediği kadar hızlı olmadığını bilmek istedi" diye yazdı.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk daha önce de Mars'ta koloni fikriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Musk ocak ayında yaptığı açıkalamada 2050 itibarıyla Mars'a bir milyon kişiyi yerleştirmek istediğini ve hesaplarına göre bunu günde üç, yılda bin uçuş gerçekleştirerek yapabileceğini söylemişti.

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Elon Musk Mars

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