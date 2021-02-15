Elon Musk uçan arabalar yapmak için kolları sıvadı

Ancak bu aracın diğer otomobillerden bazı farkları olacak. Musk tarafından yapılan açıklamalara göre bu araçta yüksek basınçlı hava tercih edilecek.

İşin aslına bakacak olursanız Musk, konu ile alakalı araçları yerin altından götürmek istediğini söylemişti. Hatta bunun için Boring Company isimli bir şirketi bile var. Bu firma araçların yerin altından kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Şimdi ise Musk trafiği yukarıdan kontrol etmek istiyor.

Musk tarafından yapılan açıklamalara göre kendisi şu anda yepyeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje ile birlikte Roadster isimli aracı uçabilecek. Bugüne kadar Tesla böyle bir proje yaptığını hiç söylemedi.

Elektrikli araçlar denilince akıllara genellikle Tesla geliyor. Her ne kadar şu anda Apple gibi firmalar dahi elektrikli araç üretmek istese bile yine de lider Tesla diyebiliriz. Bu nedenle yenilikçi detaylar genellikle ondan geliyor. Uçan araçlar ise muhtemelen Tesla firması bünyesinde yapılacak.

ELON MUSK ROADSTER'IN UÇMASINI İSTİYOR

Musk yaptığı açıklamada, “O arabaya gerçekten de roket motorları ekleyeceğiz. Roadster’ın yerden havalanmasını ve bu şekilde gezinmesini istiyorum ancak insanları öldürmeden bunu yapmanın bir yolunu bulmak istiyorum. Yüksekliğin 2 metre ile sınırlandırılacağını düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

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