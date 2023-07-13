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Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'yı duyurdu! Amaç "evrenin gerçek doğasını anlamak"

13.07.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'yı duyurdu. Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedildi.

Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'yı duyurdu! Amaç "evrenin gerçek doğasını anlamak"

Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'yı duyurdu. Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre xAI'nın amacı ise 'evrenin gerçek doğasını anlamak...'

XAI EKİBİNDE DEEPMİND VE OPENAI'DA ÇALIŞMIŞ ÜYELER

xAI ekibinin Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği kaydedilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği belirtildi.

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X CORP'TAN AYRI BİR ŞİRKET

xAI'nın X Corp'tan ayrı bir şirket olduğu, ancak şirketin misyonuna doğru ilerleme kaydetmesi için X (Twitter), Tesla ve diğer şirketlerle yakın bir şekilde çalışacağı ifade edildi.

Elon Musk, mart ayında, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesini talep eden açık mektubu imzalayan binden fazla kişi arasında yer almıştı.

Musk, nisanda da Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıklamıştı.

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Elon Musk

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