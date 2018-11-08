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Bu sütyenin değeri tam 1 milyon dolar!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Elsa Hosk, yılın şovu Victoria’s Secret defilesinin en pahalı iç çamaşırı olan ve yapımı 930 saatten uzun süren Fantasy Bra’yı (Fantezi Sütyeni) basına tanıttı. Hosk, 2018 Victoria's Secret şovunda bu özel sütyenle podyumda yürüyecek.

Bu sütyenin değeri tam 1 milyon dolar!

2011 yılından bu yana Victoria's Secret ‘meleği' olarak podyumda yürüyen 30 yaşındaki İsveçli model, özel yapım sütyeni giyerek objektif karşısına geçti.

Hosk'un Fantasy Bra ile çekilen fotoğrafı, Victoria's Secret'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

NTV'nin haberine göre 1 milyon dolar değerinde ve 2100 adet Atelier Swarovski taşla bezeli olan özel sütyenin yapımı 930 saatten uzun sürdü.

Bu yıl Fantasy Bra'yı taşıyan model olan Elsa Hosk, People dergisine konuşarak heyecanını şöyle anlattı:

"Bu, daha önce hiç tatmadığım bir duygu. Vücudum şiddetli bir şekilde sarsılıyor. Ama gergin olduğumdan değil, sadece heyecanlıyım. Daha önce hiç hissetmediğim kadar güzel bir duygu. Ve kesinlikle hiç unutmayacağım bir an".

brabra

Hosk'un, "Gördüğüm en güzel Fantasy Bra" olarak ifade ettiği özel sütyen, aslında bu zamana kadar Victoria's Secret'ın sergilediği en ucuz Fantasy Bra.

Geçen yıl Lais Ribeiro'nun tanıttığı Fantasy Bra 2 milyon dolarken, 2001 ve 2005 yıllarında 12.5 milyon dolarlık özel sütyenler tanıtılmıştı.

Önceki yıllarda Londra, Paris ve Shanghai'de yapılan ve bu yıl tekrar yuvasına, New York'a dönen 2018 Victoria's Secret defilesi, 8 Kasım'da yapılacak ve 2 Aralık'ta TV'de yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Elsa Hosk Fantasy Bra Victoria's Secret fantezi sütyen

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