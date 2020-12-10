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EMA’ya siber saldırı

10.12.2020 10:28 | Son Güncelleme:
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Korona virüse karşı geliştirilen aşıları inceleyen Amsterdam’daki Avrupa İlaç Ajansı’na siber saldırı gerçekleştirildi.ABD’li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech ve Moderna tarafından korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların koşullu pazarlama izni başvurusunu inceleyen Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Amsterdam’daki genel merkezine siber saldırı gerçekleştirildi.

Korona virüse karşı geliştirilen aşıları inceleyen Amsterdam’daki Avrupa İlaç Ajansı’na siber saldırı gerçekleştirildi.
ABD’li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech ve Moderna tarafından korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların koşullu pazarlama izni başvurusunu inceleyen Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Amsterdam’daki genel merkezine siber saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Biontech ve Pfizer’in korona aşısıyla ilgili verilere erişildiği açıklandı. Saldırıda Biontech tarafından geliştirilen Covid-19 aşı adayı için onayların sunulmasıyla ilgili bazı belgelerin etkilendiği, hasta verilerinin etkilendiğine dair herhangi bir bulgunun olmadığı açıklandı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) siber saldırının onay bekleyen aşı için son inceleme süreleri üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını, kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
EMA Direktör Emer Cooke, Biontech ve Pfizer’in korona aşısı hakkında yaptığı açıklamada test edilen 30 bin kişinin yüksek düzeyde etkililik gösterdiğini, yan etki görülmediğini açıkladı. Cooke, "Uzmanlar test sonuçlarını gece gündüz kontrol ediyor. Güvenlikten taviz verilmeyecek. Aralık ayı sonunda Biontech ve Pfizer’in korona aşısının nihai onayını almayı hedefliyoruz" dedi.

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