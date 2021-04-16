Emekli doktora 10.6 milyon dolarlık tuzak: Laleli'de alışveriş böyle yapılır

Dolandırıcılık olayı 11 Şubat 2020'de emekli Doktor Mahmut Karaağaç'ın evine haciz gelmesiyle ortaya çıktı. İcra memurlarını karşısında görünce şaşıran Karaağaç, hiç tanımadığı insanlara 10.6 milyon dolar borçlu olduğunu öğrendi. Altında kendi imzası bulunan senetlerle icra mahkemesinde dava açıldığı ve haberi dahi olmadan sonuçlandığı bildirildi. Yaşlı ve varlıklı insanları dolandıran bu suç çetesinin yeni hedefi olduğunu anlayan emekli Doktor Mahmut Karaağaç savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EVİNE HACİZ YAPILIRKEN KALP SPAZMI GEÇİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karaağaç'ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Haklarında soruşturma yürütülen 3 şüpheli, emekli Doktor Karaağaç'ı yıldırmak için bu süreçte icra takiplerini sürdürdü. Mahmut Karaağaç'ın hem evinde ve hem de hisse sahibi olduğu iş hanında haciz işlemleri yapıldı. Doktor Karaağaç, evinde yapılan haciz sırasında kalp spazmı geçirdi.

YAŞI NEDENİYLE ALGISI ZAYIFLAYAN MAĞDURA SENET İMZALATTIRDILAR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Akın Doğuşlu tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler ile müşteki Doktor Mahmut Karaağaç'ın cep telefonlarının, geçmişe dönük iletişim kayıtları incelendi. Mahmut Karaağaç ile şüpheliler arasında hiçbir görüşme bulunamadı. Ayrıca birbirlerini tanımadıklarını söyleyen iki şüphelinin cep telefonuyla görüşmeleri tespit edildi. Hatta aynı cep telefonu cihazını kullandıkları da ortaya çıktı. Savcılık senetlerdeki imzaların ise, yaşı nedeniyle algılama yeteneği azalan Mahmut Karaağaç'ın bu durumundan faydalanılarak alındığını ortaya koydu. İddianamede, şüpheliler Aşkın A., Selahattin A. ve Mehmet Ali P.'nin fikir, irade ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek ilerleyen yaşı dolayısıyla algılama yeteneği zayıflamış ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle sahibi olduğu iş hanına gelemeyen emekli Doktor Karaağaç'ın durumundan istifade ettikleri değerlendirmesi yapıldı.