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Emekli maaşına haciz gelir mi, emekli maaşına icra bloke koyabilir mi? Emekli maaşı vergi borcu için haczedilebilir mi?

31.10.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumun belirli bir oranını kapsayan emekliler için emekli maaşlarına özel düzenlemeler yapılır. Emekli olan birçok insan ev kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi krediler kullanır ve kimi zaman da bu kredilerin taksitlerini ödemekte zorlanırlar. Kredi taksitleri ödenmediği zaman bankalar da alacaklarının tahsili için İcra İflas Kanunu hükümlerine başvurur. Peki, emekli maaşına haciz gelir mi, vergi borcu için emekli maaşı haczedilir mi?

Emekli maaşına haciz gelir mi, emekli maaşına icra bloke koyabilir mi? Emekli maaşı vergi borcu için haczedilebilir mi?

Belirlenen yaşı ve prim gününü tamamlayan ve bunun yanı sıra her meslek grubu için farklı kriterleri karşılayan kişiler emekli olabilir. Emekli olan kişilere devlet tarafından emekli maaşı ödenir. Emekliler toplumun değerli kişileri olarak sayıldıkları için sosyal açıdan korumaya alınan gruplardır ve bu nedenle emekli maaşları için de özel düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemelerden birisi de emekli maaşına haciz gelmesi ya da vergi borcundan dolayı emekli maaşının haczedilip edilemeyeceğidir. İcra İflas Kanunu hükümlerine göre emekli olanlara icra takibi başlatılabilir ve haciz yoluna gidilebilir. Ayrıca bunun dışında kredi sözleşmesinden doğan diğer haklar da bankalar tarafından kullanılabilir. Emekli maaşından icra kesintisi sadece belirli borçlar bakımından yapılabilir.

Emekli maaşına haciz gelir mi?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yani 5510 sayılı Kanun'un 93. maddesine göre emekli maaşının haczi sadece belirli borçlar bakımından mümkündür. Bunun dışında söz konusu olan maddeye göre SGK'nın (Sosyal Sigortalar Kurumu) prim ve nafaka alacakları durumlar dışında emekli maaşına haciz gelmesi olası bir durum değildir. Kredi borçları istisna alacaklar arasına girmediği için borcunu ödeyemeyen emeklilerin maaşlarına haciz gelmez. Emekli maaşına bazı istisnai durumlarda haciz işlemi başlatılır. Maaş haciz işlemi ise emekli olan kişinin rızasına bağlı olmadan maaşının dörtte biri oranında yapılır. Yani SGK'ya borcu olan ve emekli maaşı alan kişilerin emekli maaşından haczedilecek miktar, maaşın %25'inden fazla olmaz.

Emekli maaşı vergi borcu için haczedilebilir mi?

Emekli maaşlarına haciz konulup konulamayacağı emeklilik türüne göre değişiklik gösterir. Memur emeklileri 5434 sayılı kanuna tabi olan emeklilerdir. Memurların tabi oldukları kanunlara göre emekli maaşlarının haciz edilemeyeceğine dair bir hüküm yer almaz. Bu sebeple memur emeklilerin rızası olsa da olmasa da maaşlarına haciz konulabilir. SSK, Bağ-Kur, borsa sandık ve banka emeklilerinin maaşlarına ise rızaları olmadan haciz konulamaz.

Tüm bunların yanı sıra emeklilik türü fark etmeksizin emekli borçlu, emekli maaşına haciz konmasına müsaade etmiş ise emekli maaşına haciz konulur ve hukuka aykırı bir durum olmaz. Haciz işlemleri başlamadan önce ilgili banka 90 gün içerisinde borcun ödenmesini talep eder. Bu süre içinde borçlu borcunu ödemez ise haciz işlemleri başlatılır.

Emekli maaşına icra bloke koyabilir mi?

Emekli maaşına icra bloke koyabilmek yasalar gereği mümkün değildir. İki istisnai durum dışında kişilerin borcundan dolayı maaşlarına icra blokesi koyulamaz. Bu iki istisnai durum ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Nafaka borçları
  • Borçlunun muvafakati

Bu durumlar meydana geldiği zaman maaşa bloke konulmuş ise itiraz edilse bile yargıtaydan lehine karar çıkmayabilir. Bunun dışında cevabı oldukça merak edilen sorulardan biri de "Varlık şirketleri emekli maaşına haciz koyabilir mi?" sorusu. Yargıtayın almış olduğu karar sonucunda emekli maaşına bloke konulması mümkün olmayan bir durumdur. 5510 sayılı kanununun 93. maddesi gereğince ve ilgili yargıtayın 83. maddesi uyarınca belirtilen kararda bunun mümkün olmadığı bildirilir.

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emekli maaşı Haciz vergi borcu

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